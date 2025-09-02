Η Valentino αναβιώνει το θρυλικό Studio 54

Η Valentino Beauty αναβιώνει το θρυλικό Studio 54 για μία μοναδική βραδιά, γιορτάζοντας τη νέα limited edition συλλογή της, σε μια εκδήλωση γεμάτη γκλάμουρ και disco ατμόσφαιρα.

Για να γιορτάσει τη νέα της συλλογή περιορισμένης έκδοσης Rendez-Vous Ivory, η Valentino Beauty αναβιώνει το ιστορικό Studio 54 της Νέας Υόρκης, του απόλυτου ναού του γκλάμουρ και της disco μουσικής.

Παρά το γεγονός ότι το θρυλικό κλαμπ έκλεισε τις πόρτες του τη δεκαετία του ’80, η Valentino Beauty αναβιώνει τον χώρο για μια μοναδική εμπειρία, στις 10 Σεπτεμβρίου. Το event θα φιλοξενήσει beauty και fashion insiders, καθώς και φίλους του οίκου, για να γιορτάσουν τη νέα συλλογή.

Η Valentino Beauty έχει κυκλοφορήσει και μια νέα διαφημιστική καμπάνια για τη συλλογή, με πρωταγωνίστρια την πρέσβειρα του Born In Roma, Adut Akech, και φωτογράφο την Carlijn Jacobs. Η διαφήμιση αποτυπώνει την ενέργεια και την ατμόσφαιρα της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης, προσκαλώντας τους πελάτες να ζήσουν τη δική τους «ραντεβού» με τη συλλογή.

«Το πνεύμα της χαράς, της ελευθερίας και της ατομικότητας» θα βρεθεί στο επίκεντρο, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο διάσημος οίκος.

Η limited συλλογή της Valentino Beauty θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της εκδήλωσης, η οποία περιγράφεται ως «φόρος τιμής στο πνεύμα της τολμηρής αυτοέκφρασης του Studio 54».