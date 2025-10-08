Η Χαμάς καλεί τον Τραμπ να διασφαλίσει πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει τη συμφωνία

Η Χαμάς καλεί τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (09/10) πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς στην ανακοίνωσή της δηλώνει ότι η συμφωνία θα «τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, θα διασφαλίσει την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής, θα επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και θα υλοποιήσει την ανταλλαγή ομήρων».

Ευχαριστεί το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες.

Ο λαός της Γάζας «επέδειξε απαράμιλλο θάρρος, τιμή και ηρωισμό», προσθέτει. «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας έως ότου επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεσή του».

Παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι αναμένεται να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση 20 ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή μονομιάς από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η απελευθέρωση των ομήρων πιθανώς να λάβει χώρα τη Δευτέρα (13/10), ωστόσο όπως είπε «η Χαμάς ίσως προσπαθήσει να το επισπεύσει.» Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναμένει οι όμηροι να αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι μεθαύριο Σάββατο (11/10).