Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων

Τις σορούς μόνο δύο εκ των 28 νεκρών ομήρων παρέδωσε η Χαμάς. “Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα θεωρηθεί παραβίαση της συμφωνίας”, λέει το Ισραήλ.

Η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς δύο νεκρών Ισραηλινών ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Η Χαμάς, η οποία δήλωσε τη Δευτέρα ότι σύντομα θα παραδώσει τέσσερις σορούς, έχει προειδοποιήσει ότι η ανάκτηση των σορών μπορεί να καθυστερήσει, καθώς δεν είναι γνωστοί όλοι οι τόποι ταφής.

Το Ισραήλ επικρίνει τη Χαμάς για την καθυστέρηση στην παράδοση των σορών των ομήρων, με τον υπουργός Άμυνας της χώρας να χαρακτηρίζει την ανακοίνωση αυτή «αποτυχία στην τήρηση των δεσμεύσεων».

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή σκόπιμη αποφυγή θα θεωρηθεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως», δήλωσε ο Κατζ σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter).

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε ότι, εντός 72 ωρών από την αναδιάταξη του ισραηλινού στρατού, θα έπρεπε να έχουν απελευθερωθεί και παραδοθεί στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και οι 48 όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάμεσά τους ήταν και 20 όμηροι που ήταν γνωστό ότι βρίσκονταν εν ζωή και οι οποίοι απελευθερώθηκαν νωρίτερα τη Δευτέρα.