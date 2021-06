Indiana Jones 5: Ξεκινούν τα γυρίσματα την επόμενη εβδομάδα

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία Indiana Jones αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα την ερχόμενη εβδομάδα και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου το 2022. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ο επίσημος τίτλος της νέας ταινίας.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το καστ της ταινίας του Indiana Jones, όπως είναι η συμμετοχή του ηθοποιού Mads Mikkelsen, o οποίος διαβάζοντας το σενάριο ανέφερε ότι «είναι ακριβώς ό,τι ευχόμουν να είναι». Μεταξύ άλλων, στην ταινία θα συμμετάσχουν επίσης οι Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson και Thomas Kretschmann.

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει το TechGear, η δημιουργός και η πρωταγωνίστρια Phoebe Waller-Bridge της βραβευμένης με Emmy σειράς, Fleabag θα «συνοδεύσει» υποκριτικά τον Harrison Ford, ο οποίος θα επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του αρχαιολόγου.

Η πέμπτη ταινία του Indiana Jones θα αποτελεί συνέχεια της ταινίας Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull που κυκλοφόρησε το 2008. Στην παραγωγή της ταινίας θα δούμε τη συνεργασία των Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel.

