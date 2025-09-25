Ινδονησία: Στο νοσοκομείο τουλάχιστον 1.000 παιδιά λόγω δηλητηρίασης από σχολικά γεύματα

Σε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν ορισμένες περιοχές της Ινδονησίας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων δηλητηρίασης παιδιών, μετά από κατανάλωση σχολικών γευμάτων.

Περισσότερα από 1.000 παιδιά στην Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας υπέστησαν δηλητηρίαση από σχολικά γεύματα αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για μια σειρά περιστατικών που πλήττουν το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων του προέδρου, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μαζική δηλητηρίαση καταγράφηκε σε τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ιάβας, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Dedi Mulyadi την Πέμπτη (25/9), ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν να ανασταλεί το πρόγραμμα λόγω των ανησυχιών για την υγεία των παιδιών.

Τα τελευταία περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε αυτά της προηγούμενης εβδομάδας, όπου 800 μαθητές από σχολικά γεύματα στις επαρχίες Δυτικής Ιάβας και Κεντρικής Σουλαβέσι δηλητηριάστηκαν, γεύματα που διανέμονται στο πλαίσιο του υπογεγραμμένου από τον πρόεδρο Prabowo Subianto προγράμματος δωρεάν διατροφής για τα σχολεία.

Η διαχείριση του προγράμματος και τα πρότυπα υγιεινής τίθενται υπό αμφισβήτηση, ενώ το πρόγραμμα, που επεκτάθηκε ταχύτατα για να καλύψει πάνω από 20 εκατομμύρια δικαιούχους, έχει φιλόδοξο στόχο να θρέψει 83 εκατομμύρια από τα 280 εκατομμύρια των Ινδονήσιων πολιτών μέχρι το τέλος του έτους. Ο προϋπολογισμός των 171 τρισεκατομμυρίων ρουπιών (10,22 δισεκατομμύρια δολάρια) θα διπλασιαστεί την επόμενη χρονιά.

Ο κυβερνήτης Mulyadi ανέφερε ότι περισσότεροι από 470 μαθητές αρρώστησαν την Δευτέρα στη Δυτική Μπαντούνγκ μετά από κατανάλωση σχολικών γευμάτων, ενώ τρία ακόμα κρούσματα σημειώθηκαν την Τετάρτη στις περιοχές Σουκαμπούμι και Δυτικής Μπαντούνγκ, με τουλάχιστον 580 παιδιά να πλήττονται.

«Πρέπει να αξιολογήσουμε αυτούς που διαχειρίζονται το πρόγραμμα… Και το πιο σημαντικό είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε το τραύμα των μαθητών μετά την κατανάλωση αυτών των γευμάτων», δήλωσε ο Mulyadi, προσθέτοντας ότι τα τοπικά νοσοκομεία στη Δυτική Μπαντούνγκ ήταν υπερφορτωμένα με ασθενείς.

Το γραφείο του προέδρου Prabowo δεν έχει απαντήσει ακόμη σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα τελευταία περιστατικά. Ο Dadan Hindayana, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διατροφής που εποπτεύει το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, δήλωσε ότι οι κουζίνες στις περιοχές που σημειώθηκαν δηλητηριάσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το think tank Network for Education Watch τουλάχιστον 6.452 παιδιά σε όλη τη χώρα έχουν πάθει δηλητηρίαση από το πρόγραμμα από τον Ιανουάριο.

Ο κυβερνήτης Mulyadi ανέφερε ότι οι κουζίνες που προετοιμάζουν τα γεύματα καλούνται να ταΐσουν πάρα πολλούς μαθητές και βρίσκονται μακριά από τα σχολεία, αναγκάζοντας το προσωπικό να αρχίζει να μαγειρεύει πολύ νωρίτερα, μερικές φορές την προηγούμενη νύχτα.

Η τοπική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης για την περιοχή Δυτικής Μπαντούνγκ λόγω της μαζικής δηλητηρίασης από φαγητό, επιτρέποντας στην επαρχιακή κυβέρνηση να κατανείμει προϋπολογισμό για να χειριστεί τα περιστατικά, πρόσθεσε ο Mulyadi.