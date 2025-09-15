ΗΠΑ – Κίνα: Κοντά σε συμφωνία για το Τik-Tok

O Σκοτ Μπέσεντ γνωστοποίησε ότι οι δύο χώρες έχουν πλησιάσει σε συμφωνία για το TikTok.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας με την Κίνα για το TikTok, δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη.

Αν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία για το TikTok, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία είναι «πολύ καλή στα πιο υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε ο αμερικανός υπουργός.