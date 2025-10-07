ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου διάσωσης στο Σακραμέντο – Βίντεο

Ένα ελικόπτερο διάσωσης κατέπεσε σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια το βράδυ της Δευτέρας (6/10), με αποτέλεσμα τρία ΄τομα να τραυματιστούν. Η κατάσταση τους παραμένει κρίσιμη.

Συνετρίβη ένα αεροπλάνο διάσωσης σε αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια το βράδυ της Δευτέρας (6/10) με αποτέλεσμα τρια άτομα να τραυματιστούν και να ειναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Οι τρεις τραυματίες, δύο γυναίκες και ένας άντρας, επέβαιναν στο ελικόπτερο όταν αυτό έπεσε. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, δήλωσε ο αρχηγος του Πυροσβεστικού Σώματος Σακραμέντο, Τζάστιν Σίλβια, στους δημοσιογράφους από το σημείο της συντριβής. Ένας από τους τραυματίες διασώθηκε αφού είχε εγκλωβιστεί κάτω από το ελικόπτερο, είπε.

«Ο καπετάνιος ζήτησε αμέσως βοήθεια από πολίτες που βρισκόταν γύρω. Κατάφεραν να σηκώσουν το μέρος του ελικοπτέρου και να απεγκλωβίσουν το θύμα», είπε ο Σίλβια.

Τα αρχεία της FAA δείχνουν ότι το ελικόπτερο ήταν καταγεγραμμένο στην εταιρεία REACH Air Medical Services. Δεν υπήρχε ασθενής στο ελικόπτερο, αλλά υπήρχε ένας πιλότος, μια νοσοκόμα και ένας παραϊατρικός, ανέφερε ο Σίλβια.

Αεροφωτογραφίες από το σημείο έδειξαν το κόκκινο ελικόπτερο να βρίσκεται πλαγιασμένο με το σπασμένο παρμπρίζ και τα συντρίμμια πάνω στην επιφάνεια του αυτοκινητόδρομου..

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Σακραμέντο και κατευθυνόταν βόρεια αμέσως πριν τη συντριβή.