“Υπηρεσία μήτρας”: Φοιτητές μοιράζουν αντισυλληπτικά σε καθολικά πανεπιστήμια

Η φοιτήτρια Maya Roman έχει μετατρέψει τη διανομή σε επιστήμη: ένα μήνυμα κειμένου, μια βόλτα σε ένα καθορισμένο σημείο και μια χάρτινη σακούλα με προφυλακτικά και αντισυλληπτικά έκτακτης ανάγκης ως Plan B. Στο Πανεπιστήμιο DePaul των ΗΠΑ, είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μια μικρή υποστήριξη σε θέματα σεξουαλικής υγείας, είπε.

Το DePaul, ένα καθολικό πανεπιστήμιο στο Σικάγο, απαγορεύει τη διανομή οποιουδήποτε είδους αντισυλληπτικών στον χώρο του.

Για να παρακάμψει αυτόν τον περιορισμό, μια ομάδα φοιτητών λειτουργεί ένα μυστικό δίκτυο διανομής αντισυλληπτικών που ονομάζεται «the womb service» (η υπηρεσία της μήτρας), όπως αναφέρει το NBC NEWS. Η ομάδα ήταν κάποτε το παράρτημα του Planned Parenthood Generation Action στο πανεπιστήμιο, αλλά λειτουργεί εκτός του πανεπιστημίου από τον Ιούνιο, όταν το DePaul ανακάλεσε το καθεστώς της ως φοιτητική οργάνωση.

Στα καθολικά πανεπιστήμια, τα οποία γενικά δεν προσφέρουν αντισυλληπτικά στις εγκαταστάσεις τους ή στα σχολικά κέντρα υγείας, φοιτητικές ομάδες έχουν αναλάβει να καλύψουν τα κενά στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη. Αυτό συχνά σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την αντίδραση των διοικητικών στελεχών των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της εκκλησίας που αποθαρρύνουν τον προγαμιαίο σεξ και την αντισύλληψη, πολλά καθολικά πανεπιστήμια περιορίζουν την πρόσβαση σε αντισυλληπτικά στις εγκαταστάσεις τους. Οι ακτιβιστές φοιτητές λένε ότι παρέχουν ουσιαστική βοήθεια σε πανεπιστήμια που δέχονται φοιτητές όλων των θρησκειών.

Στο DePaul, το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι απέβαλε την φοιτητική ομάδα λόγω της σύνδεσής της με την Planned Parenthood, τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών άμβλωσης στη χώρα. Δήλωσε επίσης ότι «διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη διανομή ιατρικών ή υγειονομικών προμηθειών/συσκευών στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου».

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε η Roman για την αναγκαστική διάλυση της ομάδας. «Με πλημμύρισε απογοήτευση».

Οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αντισύλληψης έχουν ενταθεί σε όλες τις ΗΠΑ

Πέρα από τα πανεπιστημιακά campus, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτειών υπό τη διοίκηση των Ρεπουμπλικάνων έχει επιχειρήσει να περιορίσει την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ορισμένες πολιτειακές νομοθετικές αρχές έχουν επιδιώξει να αποκλείσουν την επείγουσα αντισύλληψη και άλλες μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων από τα πολιτειακά προγράμματα Medicaid ή έχουν εισαγάγει νομοσχέδια που απαιτούν τη συγκατάθεση των γονέων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης παγώσει τη χρηματοδότηση των κλινικών οικογενειακού προγραμματισμού που παρέχουν δωρεάν ή χαμηλού κόστους αντισύλληψη και έχει διαγράψει τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σχετικά με τον έλεγχο των γεννήσεων από τις κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Αντίθετα, ο κυβερνήτης του Ιλινόις JB Pritzker, ένας Δημοκρατικός, υπέγραψε τον Αύγουστο νομοθεσία που απαιτεί από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια να προσφέρουν αντισύλληψη και φάρμακα για την άμβλωση στα φαρμακεία των πανεπιστημιουπόλεων και στα κέντρα υγείας των φοιτητών, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τα

«Βλέπουμε αυτή τη μαζική προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης στην αντισύλληψη και την άμβλωση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στα καθολικά πανεπιστήμια», δήλωσε η Jill Delston, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μισούρι-Σαιντ Λούις, η οποία έχει μελετήσει την πρόσβαση στην αντισύλληψη. «Και στα καθολικά πανεπιστήμια, αυτό μπορεί κατά κάποιον τρόπο να ενισχυθεί».

Ομάδες ακτιβιστών έρχονται σε επαφή με φοιτητές εκτός πανεπιστημιούπολης

Η Roman, φοιτήτρια οικονομικών στο DePaul, μεγάλωσε μαθαίνοντας για την αναπαραγωγική υγεία από τη μητέρα της, που είναι νοσοκόμα. Όταν έφτασε στην πανεπιστημιούπολη, συνειδητοποίησε ότι πολλοί από τους συμφοιτητές της είχαν σχετικά περιορισμένες γνώσεις σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Παράλληλα, παρατήρησε ότι στο DePaul υπήρχε έλλειψη πόρων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

«Είδα μια ανάγκη στην κοινότητα και προσπάθησα να την καλύψω αμέσως», είπε.

Τώρα, η ομάδα που ηγείται λαμβάνει περίπου 15 έως 25 παραγγελίες κάθε εβδομάδα για αντισυλληπτικά και διοργανώνει σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

«Αυτά τα σχολεία δεν παρέχουν πρόσβαση σε αντισυλληπτικά σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό, οπότε οι φοιτητές αναλαμβάνουν να καλύψουν αυτά τα κενά, ώστε να μην εμποδίζονται οι άλλοι φοιτητές να ελέγχουν το δικό τους αναπαραγωγικό πεπρωμένο και την αναπαραγωγική τους ελευθερία», δήλωσε η Maddy Niziolek, ειδική ανάπτυξης στο Catholics for Choice, το οποίο βοηθά τους φοιτητές να οργανωθούν ενάντια στους περιορισμούς των καθολικών πανεπιστημίων στην πρόσβαση σε αντισυλληπτικά.

Στο Πανεπιστήμιο Loyola, ένα άλλο καθολικό ίδρυμα στο Σικάγο, η οργάνωση Students for Reproductive Justice (Φοιτητές για την Αναπαραγωγική Δικαιοσύνη) παρέχει προφυλακτικά, λιπαντικά, τεστ εγκυμοσύνης και επείγουσα αντισύλληψη απευθείας στους φοιτητές. Λαμβάνουν έως και 20 παραγγελίες σε μία μόνο νύχτα. Η οργάνωση διοργανώνει επίσης την εκδήλωση «Free Condom Friday» (Παρασκευή με δωρεάν προφυλακτικά), όπου τα μέλη της μοιράζουν προφυλακτικά σε στάσεις λεωφο

Η ομάδα υπέβαλε αίτηση για να αναγνωριστεί ως φοιτητική οργάνωση το 2016, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε, δήλωσε η Alyssa Suarez Tineo, φοιτήτρια του τρίτου έτους που σπουδάζει γυναικείες και φυλετικές σπουδές και είναι διοργανώτρια της SRJ Loyola.

«Το σύνθημα του Loyola είναι “cura personalis”, φροντίδα για ολόκληρο το άτομο», είπε. «Και αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα του Loyola που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που υπόσχεται».

Στο Πανεπιστήμιο Notre Dame, η φοιτητική ομάδα Irish 4 Reproductive Health (Ιρλανδοί για την Αναπαραγωγική Υγεία) ιδρύθηκε το 2017 για να υποβάλει αγωγή αμφισβητώντας την απόφαση του πανεπιστημίου να αρνηθεί την κάλυψη των αντισυλληπτικών μέσων σε φοιτητές και υπαλλήλους. Η ομάδα σήμερα διανέμει αντισυλληπτικά εκτός της πανεπιστημιούπολης.

Οι δυσκολίες παρέμβασης στα καθολικά κολέγια

Η έλλειψη πρόσβασης σε αντισυλληπτικά μπορεί να έχει βαθιές, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζωή των φοιτητών, δήλωσε η Delston.

«Αυτό που διακυβεύεται για αυτούς τους φοιτητές είναι η σωματική τους αυτονομία — η κατεύθυνση της υπόλοιπης ζωής τους, η ικανότητά τους να επιδιώκουν τους στόχους τους, να αποκτήσουν πτυχίο, να κάνουν καριέρα ή να δημιουργήσουν οικογένεια όταν τους ταιριάζει», είπε.

Το 2020, η Αμερικανική Εταιρεία Έκτακτης Αντισύλληψης ξεκίνησε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους φοιτητές ακτιβιστές να επεκτείνουν την πρόσβαση στην αντισύλληψη στους πανεπιστημιακούς χώρους. Η ομάδα έχει βοηθήσει στην εγκατάσταση 150 αυτόματων μηχανημάτων που διανέμουν αντισυλληπτικά έκτακτης ανάγκης στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Στα καθολικά πανεπιστήμια, οι φοιτητές συνήθως πρέπει να ξεκινήσουν με κάτι μικρότερο από έναν αυτόματο πωλητή, είπε η Kelly Cleland, εκτελεστική διευθύντρια της ομάδας. Το πρώτο βήμα, είπε, είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να καταλάβουν τι είναι δυνατό.

«Αυτό είναι ένα μάθημα για αυτούς σχετικά με την οργάνωση σε δύσκολα περιβάλλοντα», είπε.

Στο DePaul, οι φοιτητές που βρίσκονται πίσω από την υπηρεσία womb έχουν επανεγγραφεί με ένα νέο όνομα — Students United for Reproductive Justice (Φοιτητές Ενωμένοι για την Αναπαραγωγική Δικαιοσύνη) — και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη διανομή αντισυλληπτικών αυτό το εξάμηνο. Η Roman είπε ότι ελπίζει περισσότεροι φοιτητές σε καθολικά πανεπιστήμια να αμφισβητήσουν τις πολιτικές αναπαραγωγικής υγείας των πανεπιστημίων τους.

«Είναι δυνατό, είναι εφικτό», είπε. «Και δεν είστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα».