Ισραήλ: Αναγκαστική προσγείωση πτήσης από τη Ρόδο, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

Αεροσκάφος από την Ρόδο με προορισμό το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε έπειτα από τρεις προσπάθειες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η πτήση Arkia IZ076 από τη Ρόδο, προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες λόγω βλάβης που οδήγησε την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα και επιπλέον υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ κλήθηκε επίσης να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσής του.

Το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες πριν καταφέρει να προσγειωθεί με επιτυχία, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post.

Το αεροπλάνο μετέφερε 161 επιβάτες.