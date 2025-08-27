Καρέ καρέ η συντριβή F-35 στην Αλάσκα – 50λεπτη βιντεοκλήση του πιλότου με μηχανικούς

Πιλότος προσπαθούσε για 50 λεπτά να λύσει πρόβλημα στο αεροσκάφος του μέσω τηλεδιάσκεψης, πριν την πτώση του F-35 στην Αλάσκα.

Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ βρέθηκε να κάνει… τηλεδιάσκεψη εν πτήσει με μηχανικούς της Lockheed Martin, προσπαθώντας για 50 ολόκληρα λεπτά να λύσει πρόβλημα στο F-35 του, πριν τελικά εγκαταλείψει το αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη στην Αλάσκα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου στη βάση Eielson, στο Φέαρμπανκς, και καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει το μαχητικό -αξίας 200 εκατ. δολαρίων- να πέφτει κάθετα και να εκρήγνυται σε πύρινη μπάλα.

Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και τραυματίστηκε ελαφρά.

Η έρευνα της Αεροπορίας αποδίδει το ατύχημα σε πάγο που είχε σχηματιστεί στις υδραυλικές γραμμές των συστημάτων προσγείωσης, εμποδίζοντας τη σωστή λειτουργία τους. Κατά την απογείωση, ο πιλότος προσπάθησε να μαζέψει τον τροχό, αλλά αυτός δεν έκλεινε πλήρως.

Όταν τον κατέβασε ξανά, «κλείδωσε», και οι συνεχείς απόπειρες διόρθωσης κλόνισαν τη λειτουργία του λογισμικού συστήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εδάφους ενώ το σκάφος βρισκόταν ακόμα στον αέρα.

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, ο πιλότος ήρθε σε απευθείας επικοινωνία με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin, μεταξύ των οποίων ειδικοί σε λογισμικό, ασφάλεια πτήσης και συστήματα προσγείωσης. Ακολούθησαν δύο δοκιμές για να ισιώσει ο μπλοκαρισμένος μπροστινός τροχός, αλλά οι προσπάθειες απέτυχαν, οδηγώντας σε πλήρη αδυναμία ανάπτυξης και των κύριων τροχών.

Όπως μεταδίδει το CNN, η τελική αναφορά δείχνει ότι το μαχητικό πέρασε σε “λειτουργία εδάφους” ενώ βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να χαθεί ο έλεγχος και ο πιλότος να αναγκαστεί να εκτιναχθεί.

Στα συντρίμμια εντοπίστηκε ότι το ένα τρίτο του υδραυλικού υγρού είχε αντικατασταθεί από… νερό. Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αφού εντοπίστηκε παρόμοιο πρόβλημα σε άλλο F-35 της ίδιας βάσης λίγες μέρες αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Lockheed Martin είχε προειδοποιήσει σε τεχνικό δελτίο συντήρησης τον Απρίλιο του 2024 για πιθανές δυσλειτουργίες αισθητήρων σε ακραίο ψύχος – οδηγία που δεν φαίνεται να αξιοποιήθηκε στη συγκεκριμένη πτήση.

Η Επιτροπή Διερεύνησης της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε ότι στην πτώση συνέβαλαν τόσο οι αποφάσεις του πληρώματος (συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετείχαν στην “τηλεδιάσκεψη”), όσο και παραλείψεις στο πρόγραμμα διαχείρισης επικίνδυνων υλικών και στη σωστή διαδικασία συντήρησης των υδραυλικών.