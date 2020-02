Καρολίν Φλακ: Σοκάρει η αυτοκτονία 40χρονης παρουσιάστριας στο Λονδίνο

Νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο βρέθηκε η γνωστή παρουσιάστρια Καρολίν Φλακ.

Η παρουσιάστρια βρισκόταν στο σπίτι με μία φίλη της, η οποία έφυγε για λίγο για να πάει στην αγορά. Όταν επέστρεφε δεν της άνοιγε κανείς την πόρτα, έτσι αποφάσισε να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα της Καρολίν, ο οποίος έσπευσε στο σημείο. Μπαίνοντας στο σπίτι αντίκρισαν την 40χρονη νεκρή. Όπως αναφέρει η Sun, ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε την είδηση αναφέροντας: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως η Καρολίν πέθανε σήμερα στις 15 Φεβρουαρίου. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Τύπο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή την δύσκολη στιγμή».

Η 40χρονη παρουσιάστρια είχε παραιτηθεί από την παρουσίαση του δημοφιλούς ριάλιτι "The Love Island" τη χειμερινή σεζόν, έπειτα από την κατηγορία για επίθεση στον τενίστα σύντροφό της Λιούις Μπάρτον. Η δίκη είχε οριστεί για τις 4 Μαρτίου.

Η παρουσιάστρια στο παρελθόν είχε βρεθεί στα πλατό διάσημων σόου στη Βρετανία όπως το Fame Academy, I'M A Celebrity, Get Me Out Of Here και Britain's Got More Talent.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο, έπειτα από τους Mike Thalassitis και Sophie Gradon που συνδέεται με την εκπομπή "The Love Island" και αυτοκτονεί.

Το μήνυμα του συντρόφου της

Συντετριμμένος ο σύντροφος της Καρολίν Φλακ δημοσίευσε φωτογραφία τους στο Instagram με τη συνοδεία ενός κειμένου.

INSTAGRAM

"Είμαι δυστυχισμένος, είχαμε κάτι τόσο ιδιαίτερο. Δεν έχω λέξεις, πονάω τόσο πολύ, μου λείπεις απίστευτα, ξέρω ότι ένιωθες ασφάλεια μαζί μου. Πάντα μου έλεγες ότι δεν σκεφτόσουν τίποτε άλλο όταν βρισκόσουν μαζί μου. Δεν μου επέτρεψες να είμαι μαζί σου αυτή τη φορά και ρωτούσα γιατί.

Θα είμαι η φωνή σου μωρό μου, στο υπόσχομαι. Θα κάνω όλες τις ερωτήσεις που ήθελες και θα πάρω όλες τις απαντήσεις. Τίποτα δεν μπορεί να σε φέρει πίσω, αλλά θα προσπαθήσω να σε κάνω περήφανη κάθε μέρα.

Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά".