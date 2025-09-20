Καθηλωμένα αεροπλάνα και ουρές σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Σοβαρές “αναταράξεις” καταγράφονται σε αρκετά αεροδρόμια της Ευρώπης λόγω κυβερνοεπίθεσης, με αποτέλεσμα ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων.

Αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές, πολύωρη αναμονή και τη σήμανση “cancelled” ή στην καλύτερη περίπτωση “delayed“ δίπλα από την πτήση τους, βρίσκονται σήμερα χιλιάδες επιβάτες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, λόγω κυβερνοεπίθεσης που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (20/09), και είχε στόχο πάροχο υπηρεσιών για ηλεκτρονικά συστήματα check-in και παράδοσης αποσκευών.

Αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα αεροδρόμια σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο (Χίθροου), με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες να είναι σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητοι έλεγχοι και διαδικασίες επιβίβασης.

Αν και οι λεπτομέρειες της κυβερνοεπίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, ήδη κάποια στοιχεία έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν.

Οι αρχές του αεροδρομίου στο Βερολίνο ανέφεραν ότι πάροχος συστημάτων διαχείρισης επιβατών δέχθηκε επίθεση το βράδυ της Παρασκευής, γεγονός που ανάγκασε τους διαχειριστές να διακόψουν τις συνδέσεις με τα συστήματα. Σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου σήμερα, επισημαίνεται πως “λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστημάτων που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στον έλεγχο εισιτηρίων. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση“.

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου του Βερολίνου

Στο Λονδίνο, το Χίθροου έκανε λόγο για “τεχνικό ζήτημα” σε πάροχο που υποστηρίζει τα συστήματα check-in και επιβίβασης, κατονομάζοντας την Collins Aerospace ως την εταιρεία που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, η οποία συνεργάζεται με αρκετές αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις για τους επιβάτες προς αναχώρηση.

Αεροδρόμιο Βρυξελλών: “Δεν υπάρχει ακόμη λύση”

“Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Η βελγική πρωτεύουσα φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο από την κυβερνοεπίθεση, καθώς έχουν ακυρωθεί ήδη 10 πτήσεις, ενώ άλλες 17 σημειώνουν καθυστέρηση που ξεπερνά τη μία ώρα, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

“Ένας από τους εξωτερικούς μας παρόχους, που μας προμηθεύει με το σύστημα για το check-in και την επιβίβαση επιβατών, δέχθηκε κυβερνοεπίθεση χθες το βράδυ”, ανέφερε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών, Αριάν Γκούσενς.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα επηρεάζει τους σταθμούς ελέγχου, τις πύλες και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. “Από το πρωί δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Πολύ συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι το check-in και η επιβίβαση γίνονται χειροκίνητα. Η διαδικασία είναι πιο αργή και για αυτόν τον λόγο κάποιες πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν“, τόνισε.

Χάος στο Χίθροου: Αναμονή έως και 3 ώρες για το check-in

Για “τρομερές ουρές” και αναμονή που φτάνει έως και τις 3 ώρες κάνουν λόγο επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Όπως η Μαρία Κέισι, η οποία έφτασε το πρωί του Σαββάτου στο Χίθροου για την πτήση της με την Etihad Airways προς την Ταϊλάνδη, ωστόσο χρειάστηκε να περιμένει τρεις ώρες για να παραδώσει τις αποσκευές της στο Terminal 4.

“Οι ουρές ήταν απαίσιες“, δήλωσε στο Sky News. “Υπήρχε ελάχιστο προσωπικό. Από τα έξι γκισέ λειτουργούσαν μόλις δύο”. Η πτήση της καθυστέρησε, ενώ όπως είπε, κανείς δεν ενημέρωνε τους επιβάτες για το τι συμβαίνει.

«Όσο περιμέναμε στην ουρά, κανείς δεν μας ενημέρωνε για τίποτα. Έτσι, πέρασαν τρεις ώρες, όπου κυριολεκτικά σέρναμε τα πόδια μας, και κανείς δεν μας έλεγε τι συνέβαινε. Μετά είδα το έκτακτο δελτίο στο Sky News και κατάλαβα ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση”.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία του check-in γινόταν αποκλειστικά χειροκίνητα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 5-10 λεπτά για κάθε επιβάτη.

Σύμφωνα με το FlightRadar24, τουλάχιστον 145 πτήσεις έχουν καθυστερήσει και 4 έχουν ακυρωθεί στο Χίθροου μέχρι στιγμής σήμερα το πρωί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Independent, αυτές οι ακυρώσεις δεν φαίνεται να σχετίζονται με την κυβερνοεπίθεση.

Ποια αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες έχουν επηρεαστεί

Προς το παρόν, δεν είναι απολύτως σαφές πόσα αεροδρόμια έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με το Heathrow, η Collins Aerospace παρέχει συστήματα σε “αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως”.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία από διάφορα αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες, έχουν επηρεαστεί:

Το αεροδρόμιο Heathrow αναφέρει ότι “τεχνικό πρόβλημα… ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες”.

αναφέρει ότι “τεχνικό πρόβλημα… ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες”. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακύρωσε 10 πτήσεις και καθυστέρησε άλλες 17.

ακύρωσε 10 πτήσεις και καθυστέρησε άλλες 17. Το αεροδρόμιο του Βερολίνου αναφέρει “μεγαλύτερους χρόνους αναμονής” λόγω “τεχνικού προβλήματος”.

Δεν έχουν επηρεαστεί:

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Η Πολωνία δεν έχει δει ενδείξεις απειλών για τα αεροδρόμιά της, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Krzysztof Gawkowski.

δεν έχει δει ενδείξεις απειλών για τα αεροδρόμιά της, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Krzysztof Gawkowski. Η EasyJet δήλωσε ότι δεν αναμένει το «πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής» να επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεών της.

δήλωσε ότι δεν αναμένει το «πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής» να επηρεάσει το πρόγραμμα πτήσεών της. Η Delta Airlines δήλωσε ότι αναμένει ελάχιστες επιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της Collins Aerospace

Η Collins Aerospace προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με τη “διαταραχή που σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση”, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ζήτημα αφορά “συγκεκριμένα αεροδρόμια” και περιορίζεται στα ηλεκτρονικά συστήματα check-in και παράδοσης αποσκευών.

Εκπρόσωπος της Collins Aerospace δήλωσε στην Independent: “Έχουμε ενημερωθεί για κυβερνοσυμβάν που επηρεάζει το λογισμικό μας MUSE σε επιλεγμένα αεροδρόμια. Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία και να προσφέρουμε ξανά πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες μας το ταχύτερο δυνατόν. Η δυσλειτουργία περιορίζεται στο ηλεκτρονικό check-in και την παράδοση αποσκευών και μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω χειροκίνητων διαδικασιών. Θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες“.