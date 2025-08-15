Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο

Με μια εικόνα της Παναγίας και υπό τους ήχους του Πέτρου Γαϊτάνου, θέλησε να ευχηθεί για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Την εορτή του Δεκαπενταύγουστου θέλησε να τιμήσει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ίδια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, συνοδευόμενη από τον ύμνο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» σε ερμηνεία του Πέτρου Γαϊτάνου.

Παρά το γεγονός ότι η 56χρονη δεν έχει ακόμη αναλάβει επίσημα καθήκοντα, το ενδιαφέρον και η αγάπη της για την Ελλάδα αποτυπώνονται συχνά στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο, που ανέβασε την παραμονή της μεγάλης εορτής, έστειλε ένα μήνυμα τιμής και σεβασμού προς την ελληνική παράδοση και την Ορθοδοξία.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δημοσίων τοποθετήσεών της, με τις οποίες επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτισμό και τις θρησκευτικές παραδόσεις της χώρας μας, καλλιεργώντας θετικό κλίμα ενόψει της πιθανής ανάληψης των νέων της καθηκόντων.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Δεκαπενταύγουστο: