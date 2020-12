Κίνα: Δηλητηριάστηκε και πέθανε Κινέζος μεγιστάνας των video games

Σε έγκλημα είναι πολύ πιθανό να οφείλεται ο θάνατος του Λιν Κι ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Σαγκάης ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν ισχυρίζονται ότι ο 39χρονος ιδιοκτήτης εταιρίας βιντεοπαιχνιδιών αλλά και επίδοξος τηλεοπτικός παραγωγός πιθανότατα δηλητηριάστηκε ενώ το ισχυρισμό ενισχύει η ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας η οποία γνωστοποίησε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος.

Ο Κι είχε συμφωνήσει να "μεταφέρει" ενα από τα παιχνίδια του στην τηλεοπτική οθόνη σε μορφή σειράς και ήδη είχε φτάσει σε σχετική συμφωνία με την Netflix γεγονός που φαίνεται ότι προκάλεσε επαγγελματικές αντιζηλίες. Η σειρά θα είχε τον τίτλο "Τhe Three Body Problem" και θα βασιζόταν στο παιχνίδι στρατηγικής "Games of Thrones: Winter is Coming".

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Κίνα, ο συλληφθείς ύποπτος λέγεται Χου και είχε διατελέσει γενικός διευθυντής της εταιρίας του εκλιπόντα της οποίας η καθαρή αξία αποτιμάται στα 770 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

