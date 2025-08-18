Κίνα για ρωσο-ουκρανικό πόλεμο: Υπέρ συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

Η θέση της Κίνας ενόψει των συνομιλιών Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Κίνα ελπίζει σε μία συμφωνία «αποδεκτή από όλες τις πλευρές» για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εν όψει της συνάντησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές και όλοι οι παράγοντες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες την κατάλληλη στιγμή και θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία δίκαιη, βιώσιμη, δεσμευτική και αποδεκτή για όλες τις πλευρές μόλις γίνει δυνατόν», είπε η Μάο Νινγκ.

Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε η εκπρόσωπος σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.