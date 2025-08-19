Κίνα για τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: “Υποστηρίζουμε” όλες τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Το σχόλιο του Πεκίνου μετά τις συναντήσεις Ευρωπαίων – Ζελένσκι με Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης» δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.