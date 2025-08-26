Κίνα: Γυναίκα που εγκλωβίστηκε σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της

Γυναίκα σε περιοχή της Κίνας, κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο καθαρίζοντας το και σώθηκε γράφοντας ένα μήνυμα με το αίμα της.

Μια γυναίκα, που είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο στην Κίνα, διασώθηκε αφού πέταξε από το παράθυρο ένα μήνυμα που είχε γράψει με αίμα σε ένα μαξιλάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, η οποία κατονομάζεται μόνο με το επώνυμό της, Ζου, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο χωρίς το τηλέφωνό της, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της δημοτικής αρχής της πόλης Λεσάν στα μέσα Αυγούστου.

Η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς. Μόλις μπήκε μέσα, η Ζου παγιδεύτηκε χωρίς φαγητό ή πρόσβαση σε τουαλέτα στον έκτο όροφο του κτιρίου.

Μετά από μιάμιση μέρα και πολλές προσπάθειες διαφυγής, “απελπισμένη, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα της για να γράψει ‘110625’ σε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε από το παράθυρο”, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση. Ο αριθμός “625” είναι ο αριθμός του δωματίου στο οποίο είχε παγιδευτεί η Ζου. Ο αριθμός “110” αντιστοιχεί στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ένας διανομέας φαγητού, ο Ζανγκ Κουν, εντόπισε το μήνυμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

“Φοβήθηκα, αλλά όταν είδα τον αριθμό “110” στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κραυγή για βοήθεια”, δήλωσε ο Ζανγκ.

Στη συνέχεια, η αστυνομία παραβίασε την πόρτα, απελευθερώνοντας την Ζου. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την εμφανίζουν ατημέλητη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς.

“Πήγα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα”, λέει η γυναίκα στο βίντεο.

Ο Ζανγκ, ο διανομέας, έλαβε 3.000 γιουάν (361 ευρώ) από τις αρχές του Λεσάν για τον ρόλο του στη διάσωση.