Κίνα: Συνελήφθη ανώτατος διπλωμάτης, φαβορί για τη θέση του ΥΠΕΞ

Οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τον Liu Jianchao. Η κράτησή του συνιστά την υψηλότερου επιπέδου έρευνα που αφορά Κινέζο διπλωμάτη από το 2023.

Ανώτατος Κινέζος διπλωμάτης, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως πιθανός μελλοντικός υπουργός Εξωτερικών, τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Liu Jianchao, όπως αναφέρεται, συνελήφθη στα τέλη Ιουλίου, λίγο μετά την επιστροφή του στο Πεκίνο από επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, καθώς και το Διεθνές Τμήμα Σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Liu, 61 ετών, ηγείται του οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των σχέσεων με ξένα πολιτικά κόμματα. Από τότε που ανέλαβε τη θέση, το 2022, έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 20 χώρες και έχει συναντηθεί με αξιωματούχους από πάνω από 160 κράτη.

Το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά του, και ειδικά οι επαφές του στην Ουάσιγκτον με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι ο πρώην πρεσβευτής και εκπρόσωπος του υπουργείου προετοιμαζόταν για να αναλάβει τη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Η κράτησή του συνιστά την υψηλότερου επιπέδου έρευνα που αφορά Κινέζο διπλωμάτη από το 2023, όταν η Κίνα απομάκρυνε τον τότε υπουργό Εξωτερικών και προστατευόμενο του Σι Τζινπίνγκ, Τσιν Γκανγκ, έπειτα από φήμες για εξωσυζυγική σχέση.

Γεννημένος στην επαρχία Τζιλίν της βορειοανατολικής Κίνας, ο Liu σπούδασε Αγγλικά στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου και διεθνείς σχέσεις στην Οξφόρδη, πριν αναλάβει την πρώτη του θέση ως μεταφραστής στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στη διάρκεια της διπλωματικής του καριέρας υπηρέτησε στην κινεζική αποστολή στη Βρετανία και αργότερα ως πρεσβευτής στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες. Ως εκπρόσωπος του υπουργείου, είχε αποκτήσει φήμη για τα χιουμοριστικά, αυθόρμητα σχόλια του, ενώ υπερασπιζόταν με αταλάντευτο τρόπο τα κινεζικά συμφέροντα.