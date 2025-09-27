Κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια λόγω διακοπής ρεύματος

Η πυρηνική μονάδα Ζαπορίζια παραμένει χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για πάνω από τρεις ημέρες, προκαλώντας ανησυχία και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η εξωτερική τροφοδοσία της πυρηνικής μονάδας της Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, διακόπηκε για περισσότερες από τρεις ημέρες, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του σταθμού, ο οποίος διαθέτει έξι αντιδραστήρες και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία.

Η τελευταία γραμμή τροφοδοσίας από την πλευρά της Ρωσίας διακόπηκε την Τρίτη στις 4:56 μ.μ., με τις τοπικές αρχές να επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει άμεσο σημάδι για την αποκατάσταση της σύνδεσης.

Μετά την αποκοπή της ηλεκτροδότησης, η μονάδα χρησιμοποιεί έκτακτους γεννήτριες για την τροφοδότηση των συστημάτων ψύξης και ασφαλείας. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε την κατάσταση «βαθιά ανησυχητική» και, ενώ συναντήθηκε με τον Πούτιν την Πέμπτη, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

Την ανησυχία τους εξέφρασαν αξιωματούχοι από τη Δύση και την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία δημιουργεί τεχνητή κρίση για να εδραιώσει τον έλεγχό της στην πυρηνική μονάδα, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Φοβούνται επίσης ότι η Μόσχα προχωρά σε επικίνδυνες ενέργειες για να επαναλειτουργήσει τουλάχιστον έναν αντιδραστήρα, παρά τις συνθήκες πολέμου.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό εργαλείο», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος, ενώ ειδικός της Greenpeace ανέφερε ότι η ρωσική κατοχή έχει εισέλθει «σε μια νέα κρίσιμη και ενδεχομένως καταστροφική φάση».

Η πυρηνική μονάδα Ζαπορίζια και το ρίσκο μιας πυρηνικής καταστροφής

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, μετά την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα το 2011, υποδεικνύουν ότι μια πυρηνική μονάδα μπορεί να λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες. Ωστόσο, η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Όπως γράφει ο Guardian, οι επτά από τις 18 γεννήτριες της μονάδας παρέχουν ψύξη στον σταθμό, αλλά αν αυτές αποτύχουν, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του πυρηνικού καυσίμου στους έξι αντιδραστήρες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό ατύχημα.

Η IAEA ανέφερε ότι οι Ρώσοι διαχειριστές της μονάδας δήλωσαν ότι υπάρχει αρκετό πετρέλαιο για να τροφοδοτήσουν τις γεννήτριες για 20 ημέρες χωρίς ανανέωση καυσίμου.

Ωστόσο, ο Γκρόσι προειδοποίησε ότι η αποκοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας «αυξάνει την πιθανότητα ενός πυρηνικού ατυχήματος».

Η Greenpeace ανέλυσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την κατασκευή νέας γραμμής τροφοδοσίας από τη ρωσική επικράτεια στην κατεχόμενη Μαριούπολη, ενώ εκτιμάται ότι οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν την εγκατάσταση ως «σωτήρες» της κατάστασης.

Η διεθνής πίεση και η αντίδραση της Ρωσίας

Ο Ρώσος διορισμένος διευθυντής του σταθμού, Γιούρι Τσερνίτσουκ, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης του σταθμού στο ρωσικό ενεργειακό δίκτυο βρίσκεται «στα τελικά στάδια», ενώ ο Σον Μπέρνι, ανώτερος πυρηνικός ειδικός της Greenpeace Ουκρανίας, κάλεσε τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να παρέμβει άμεσα, ζητώντας από τον Γκρόσι να αναγκάσει τη Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για επανεκκίνηση των αντιδραστήρων.

Αν και ο Γκρόσι και ο Πούτιν δεν αναφέρθηκαν στη μονάδα Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η διεθνής κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση για τις εξελίξεις.