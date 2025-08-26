Κίνηση υψηλού ρίσκου η ψήφος εμπιστοσύνης του Μπαϊρού – Το δίλημμα Μακρόν

Στο χείλος της κατάρρευσης η γαλλική κυβέρνηση. Ο Μπαϊρού ποντάρει τα πάντα σε μια ψήφο εμπιστοσύνης ενώ ο Μακρόν ψάχνει διέξοδο χωρίς να ξαναστήλει τη χώρα στις κάλπες.

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκεται ο γαλλική κυβέρνηση καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε πως θα ζητήσει τον επόμενο μήνα ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να βυθίσει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική κρίση.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει στις 8 Σεπτεμβρίου την έγκριση του κοινοβουλίου για το εξαιρετικά αντιδημοφιλές του σχέδιο, που προβλέπει μεγάλες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να εξοικονομηθούν 44 δισ. ευρώ ετησίως και να ενισχυθούν τα κλονισμένα δημόσια οικονομικά της χώρας. Κάλεσε τους βουλευτές να «επιβεβαιώσουν το μέγεθος» των περικοπών που, όπως είπε, είναι απαραίτητες.

«Αντιμετωπίζουμε έναν άμεσο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διαφορετικά, δεν θα έχουμε μέλλον», δήλωσε αναφερόμενος στο τεράστιο δημόσιο χρέος. Τόνισε μάλιστα ότι η ψήφος θα κρίνει αν οι βουλευτές αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αν θα επιλέξουν τον δρόμο για την αντιμετώπισή της.

«Υπάρχουν στιγμές όπου μόνο ένα υπολογισμέν ο ρίσκο μπορεί να σου επιτρέψει να αποφύγεις έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο», πρόσθεσε. «Είναι ζήτημα επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας, αλλά και κάθε οικογένειας ξεχωριστά».

Ο Μπαϊρού υπογράμμισε ότι η Γαλλία ζει μια «καθοριστική στιγμή». Αν η κυβέρνησή του κερδίσει την πλειοψηφία, θα παραμείνει στη θέση της, είπε· «αν όμως δεν την έχει, η κυβέρνηση θα πέσει».

Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι ο κεντρώος πρωθυπουργός μπορεί να χάσει το στοίχημά του, γεγονός που θα οδηγούσε στην ανατροπή μιας κυβέρνησης που σχηματίστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την πρόωρη κατάρρευση της βραχύβιας διοίκησης του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ.

Julien de Rosa/ AP

Γιατί ο Μακρόν δεν θέλει πρόωρες εκλογές

Παρά ταύτα, θεωρείται απίθανο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να θελήσει να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε πρόωρες κάλπες. Η αιφνιδιαστική του απόφαση τον Ιούνιο του 2024 να διαλύσει τη Βουλή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τριχοτομημένης Εθνοσυνέλευσης χωρίς σταθερή πλειοψηφία. Οι αναλυτές εκτιμούν πως είναι πιθανότερο να επιχειρήσει να διορίσει νέο πρωθυπουργό – αν και το ποιος θα είναι αυτός και αν θα αποδειχθεί αποτελεσματικότερος, παραμένει αβέβαιο.

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης έχει οριστεί για δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά του προϋπολογισμού λιτότητας. Οι διαδηλώσεις αυτές, που στηρίζονται από την LFI και αρκετά συνδικάτα και οργανώνονται κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, παραπέμπουν ήδη σε πολλούς στο κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», που ξέσπασε το 2018 με αφορμή τις τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής, εξελίχθηκε όμως σε πολύ ευρύτερη κοινωνική έκρηξη και συντάραξε σοβαρά τον Μακρόν στην πρώτη του θητεία.

Ludovic Marin/AP

Ενιαίο μέτωπο κατά Μπαϊρού – Σύσσωμη η αντιπολίτευση δηλώνει έτοιμη να ρίξει την κυβέρνηση

Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών βουλευτών αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικοί για την τύχη του Φρανσουά Μπαϊρού. Αν συνταχθούν με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα και την άκρα δεξιά καταψηφίζοντας την κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την ανατροπή της.

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Ολιβιέ Φορ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 ότι οι Σοσιαλιστές δεν θα ψηφίσουν υπέρ της πρότασης εμπιστοσύνης προς τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε τη στάση του κόμματος, ευθυγραμμιζόμενος με την υπόλοιπη Αριστερά λέγοντας ότι «είναι αδιανόητο οι Σοσιαλιστές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού».

Με τη σειρά τους, η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCF) ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης που όρισε για τις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.

«Πλέον, όλοι είναι μπροστά στον τοίχο και πρέπει να πάρουν καθαρή θέση. Οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας θα ψηφίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου για να ρίξουν την κυβέρνηση», δήλωσε στο Χ (πρώην Twitter) ο συντονιστής της LFI, Μανουέλ Μπομπάρ.

«Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ρίξουμε αυτήν την κυβέρνηση», πρόσθεσε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του PCF, Λεόν Ντεφονταίν.

Η γενική γραμματέας των Οικολόγων, Μαρί Τοντελιέ, αντέδρασε μέσω X στην ανακοίνωση.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού πιστεύει ότι μπορεί να αποχωρήσει σαν ένας παρεξηγημένος ήρωας. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης (την οποία δεν είχε ζητήσει όταν ανέλαβε) είναι στην πραγματικότητα μια παραίτηση. Οι Οικολόγοι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πρωθυπουργό που προωθεί ένα ανεύθυνο σχέδιο, τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά. Θα ψηφίσουμε κατά», έγραψε η Τοντελιέ.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) θα καταψηφίσει την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Φρανσουά Μπαϊρού, έγραψε ο ηγέτης του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Η Εθνική Συσπείρωση δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση της οποίας οι επιλογές προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».

«Θα καταψηφίσουμε φυσικά την πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Μόνο η διάλυση [της Εθνοσυνέλευσης] θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, εκείνο της ανάκαμψης με την Εθνική Συσπείρωση», ανέφερε και η Μαρίν Λεπέν.

Ετοιμάζονται μαζικές διαδηλώσεις

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί μόλις δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν οργανωθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα.

Το κάλεσμα για πανεθνικές κινητοποιήσεις στις 10 Σεπτεμβρίου συγκρίνεται με το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» που ξέσπασε το 2018 με αφορμή τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και το υψηλό κόστος ζωής.

Οι διαδηλώσεις των «gilets jaunes» εξελίχθηκαν τότε σε ένα ευρύτερο κίνημα ενάντια στον Μακρόν και τις προσπάθειές του για οικονομικές μεταρρυθμίσεις.