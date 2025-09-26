Kneecap: Κατέπεσε η δίωξη για τρομοκρατία σε βάρος του Μο Τσάρα

Αλώβητος κατάφερε να βγει ο Μο Τσάρα, μέλος των Kneecap, από την δίωξη για τρομοκρατία που του είχε ασκηθεί. Η απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου.

Μέλος της ιρλανδικής ραπ μπάντας Kneecap, ο Liam Óg Ó hAnnaidh (Μο Chara), κέρδισε την Παρασκευή (26/09) την υπόθεση της δίωξης για τρομοκρατία, που του είχε ασκηθεί με την κατηγορία ότι έδειξε μια σημαία της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια συναυλίας τους τον Νοέμβριο του 2024. Το δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε ότι η κατηγορία ασκήθηκε πολύ αργά.

Σε βάρος του 27χρονου απαγγέλθηκε κατηγορία τον Μάιο βάσει του Τρομοκρατικού Νόμου, ο οποίος ορίζει ως ποινικό αδίκημα την επίδειξη ενός αντικειμένου με τρόπο που δημιουργεί εύλογες υποψίες, ότι κάποιος υποστηρίζει μια απαγορευμένη οργάνωση.

Έπειτα από ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Ουεστμίνστερ, ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ έκρινε ότι η κατηγορία σε βάρος του Μο Τσάρα απαγγέλθηκε μετά το όριο των έξι μηνών για την απαγγελία μιας τέτοιας κατηγορία,ς η οποία μπορεί να εξεταστεί μόνο από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

“Η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και αυτό το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να την εξετάσει”, είπε ο δικαστής προκαλώντας κραυγές χαράς μεταξύ των υποστηρικτών του ράπερ.

Η πρώτη Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ, καλωσόρισε την απόφαση, λέγοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Οι κατηγορίες αυτές ήταν μέρος μιας εσκεμμένης προσπάθειας να φιμωθούν όσοι σηκώνουν το ανάστημά τους και μιλάνε δυνατά εναντίον της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα».

«Όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν ποτέ σχετικά με μένα, ποτέ σχετικά με οποιαδήποτε απειλή στο κοινό, ποτέ σχετικά με τρομοκρατία», είπε ο Μο Τσάρα έξω από δικαστήριο. «Ήταν σχετικά με τη Γάζα, σχετικά με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις δυνατά», πρόσθεσε.

Με έδρα το Μπέλφαστ, οι Kneecap που ραπάρουν στα ιρλανδικά και τα αγγλικά και παρουσιάζουν συχνά φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα στη διάρκεια των συναυλιών τους, είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι κάποιος είχε πετάξει τη σημαία πάνω στη σκηνή και είχαν καταγγείλει την κατηγορία ως προσπάθεια να τους φιμώσουν.

Εξαιτίας της υπόθεσης αυτής, το συγκρότημα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ακύρωσε περιοδεία του στις ΗΠΑ που προβλεπόταν για τον Οκτώβριο.