Κωνσταντινούπολη: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Πολλοί ήταν οι πολίτες που βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους λόγω του σεισμού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10) στη θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ νότια του Μαρμαρά Ερέγλισι και 41 χλμ νότια-νοτιοανατολικά του Τσόρλου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 km.

Η δόνηση έγινε αισθητή εκτός από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Σμύρνη, την Προύσα και το Κοτζαελί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές, ωστόσο οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Πολλοί ήταν οι πολίτες που βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι τοπικές αρχές γνωστοποιούν ότι ξεκινάνε έλεγχοι σε όλη την πόλη και συμβουλεύουν τους κατοίκους να μην προσεγγίζουν κτήρια που ενδεχομένως να έχουν επηρεαστεί.