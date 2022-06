"Κόντρα" Μπόρις Τζόνσον - Τζάστιν Τριντό για το μέγεθος των αεροσκαφών τους

Αν και η κοινή λογική θα έλεγε ότι δύο δισεκατομμυριούχοι θα κονταροχτυπιούνταν για το ποιος έχει το μεγαλύτερο ιδιωτικό τζετ, στον κόσμο των πολιτικών και, εν προκειμένω, στον διάλογο μεταξύ των ηγετών δύο πανίσχυρων κρατών, φαίνεται "λογικό" να συμβαίνει το αντίθετο.

Αυτό έγινε τουλάχιστον στη σύντομη και κάπως περίεργη στιχομυθία που είχε ο Μπόρις Τζόνσον με τον Τζάστιν Τριντό στο περιθώριο της διάσκεψης της G7, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Βαυαρία.

ADVERTISING

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και ο ομόλογός του στον Καναδά, διαφώνησαν για το ποιος έφτασε στη νότια Γερμανία με το μικρότερο ή μεγαλύτερο -εξαρτάται από ποια πλευρά θα το δεις- αεροσκάφος.

"Είδα το Canada Force One. Είναι ένα μεγάλο αεροπλάνο", είπε ο Τζόνσον στον Τριντό, αναφερόμενος στο αεροσκάφος με το οποίο μετέβη στη Γερμανία, γνωστό και ως "Can Force One".

"Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το δικό σου", απάντησε ο Τριντό, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, όμως, να επιμένει, αφού φαίνεται πως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος από το αεροσκάφος που τον μετέφερε: "Όχι, το δικό μας είναι πολύ, πολύ απλό".

Ποιος από τους δύο έχει δίκιο; Η σωστή απάντηση, σύμφωνα με τον Guardian, είναι "και οι δύο".

Το επίσημο αεροσκάφος του πρωθυπουργού του Καναδά είναι ένα "CC-150 Polaris", μια στρατιωτική παραλλαγή του σχετικά ηλικιωμένου (πάνω από τέσσερις δεκαετίες) "A310-300". Έχει μήκος 47 μέτρα και είναι είναι κατά 2 μέτρα μεγαλύτερο από το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε ο Τζόνσον, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας.

Το επίσημο αεροπλάνο του Μπόρις Τζόνσον -θα έπρεπε να- είναι ένα "Voyager", αεροπλάνο της RAF που χρησιμοποιείται ως δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού και είναι εξοπλισμένο ειδικά για χρήση VIP επιβατών. Βασισμένο στο "Airbus A330 μεγάλων αποστάσεων έχει μήκος μόλις 60 μέτρα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αεροπλάνο χρησιμοποιείται και από τη βασιλική οικογένεια, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Ρουάντα, μαζί με τον Πρίγκιπα Κάρολο. Έτσι, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας βρέθηκε στη Γερμανία με ένα Airbus A321, το οποίο έχει μήκος 45 μέτρα.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις