Κορυφαίος υποψήφιος του Τραμπ κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Πολ Ινγκράσια είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για παρενόχληση συναδέλφου του. Η γυναίκα απέσυρε αργότερα την καταγγελία, φοβούμενη αντίποινα, ενώ ο Ινγκράσια αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Πολ Ινγκράσια, 30χρονος συντηρητικός δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Υποψήφιος του Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής στο Γραφείο Ειδικού Συμβούλου φέρεται να ενεπλάκη σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού.

Αν και η αρχική καταγγελία αποσύρθηκε, η υπόθεση οδήγησε σε εσωτερικές έρευνες και έχει εντείνει την πολιτική πίεση γύρω από την υποψηφιότητά του, η οποία ήδη προκαλούσε αντιδράσεις λόγω και των συνδέσεών του με ακροδεξιούς κύκλους.

Η καταγγελία και η απόσυρση

Στα τέλη Ιουλίου, ο Πολ Ινγκράσια, σύνδεσμος του Λευκού Οίκου στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), έφτασε στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στο Ορλάντο μαζί με μια συνάδελφο και άλλους συνεργάτες του. Όταν έφτασαν στη ρεσεψιόν, η γυναίκα διαπίστωσε ότι δεν είχε δωμάτιο.

Τότε, σύμφωνα με πέντε κυβερνητικούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το περιστατικό, ο Ινγκράσια της είπε ότι θα έμενε μαζί του. Τρεις από αυτούς ανέφεραν ότι εκείνη τελικά ανακάλυψε πως ο Ινγκράσια είχε ακυρώσει εκ των προτέρων την κράτησή της, ώστε να αναγκαστεί να μείνει μαζί του, κάτι που ο δικηγόρος του διέψευσε.

Η γυναίκα, επίσης διορισμένη από τον Τραμπ, αρχικά διαμαρτυρήθηκε για την αλλαγή. Όμως, μην θέλοντας να δημιουργήσει σκηνή μπροστά στους συναδέλφους της, υποχώρησε. Οι δυο τους, που γνωρίζονταν από πριν ως φίλοι, κοιμήθηκαν σε ξεχωριστά κρεβάτια.

Η γυναίκα υπέβαλε καταγγελία στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κατά του Ινγκράσια, την οποία όμως απέσυρε λίγες μέρες αργότερα λόγω φόβου για αντίποινα, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους. Ωστόσο, πέντε αξιωματούχοι είπαν στο POLITICO ότι η καταγγέλλουσα είχε εκφράσει πως ένιωθε άβολα με τη συμπεριφορά του και ότι αυτό επηρέαζε τη δουλειά της.

Ο Ινγκράσια αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ο δικηγόρος του αρνήθηκε τις κατηγορίες.

“Ο κ. Ινγκράσια δεν έχει παρενοχλήσει ποτέ κανέναν συνάδελφό του — γυναίκα ή άνδρα, σεξουαλικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο — στα πλαίσια της εργασίας του”, ανέφερε ο δικηγόρος Έντουαρντ Άντριου Πάλτσικ σε επιστολή του στο POLITICO. Παραδέχτηκε ότι μοιράστηκαν το δωμάτιο στο ξενοδοχείο, αλλά αρνήθηκε ότι υπήρξε ακύρωση κράτησης ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η γυναίκα, την οποία το δημοσίευμα δεν κατονομάζει, ανέφερε σε δήλωσή της πως “ποτέ δεν ένιωσε άβολα” με τη συμπεριφορά του Ινγκράσια και ότι δεν υπέβαλε καταγγελία.

“Ένας συνάδελφος παρερμήνευσε την κατάσταση και έκανε ψευδείς ισχυρισμούς για παρενόχληση”, πρόσθεσε. “Δεν υπήρξε καμία παρατυπία”. Αν και η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά από άλλον υπάλληλο, η γυναίκα υπέβαλε δική της στη συνέχεια, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Ο δικηγόρος του Ινγκράσια και εκπρόσωπος του DHS δήλωσαν ότι η εσωτερική έρευνα του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού ολοκληρώθηκε και δεν διαπιστώθηκε καμία παρατυπία.

Μετά το περιστατικό στη Φλόριντα, ο διευθυντής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σέρτζιο Γκορ μίλησε με τον Ινγκράσια και, από τις 27 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, του αφαιρέθηκε η ταυτότητα και η πρόσβαση στα κεντρικά του DHS, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους. Ο Ινγκράσια έχει πλέον επιστρέψει στο κτίριο.

Ως σύνδεσμος του Λευκού Οίκου στο DHS, ο Ινγκράσια έχει ισχυρή επιρροή και διαχειρίζεται τους πολιτικούς διορισμούς. Είναι επίσης δίαυλος επικοινωνίας με το Προεδρικό Γραφείο Προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Το who is who του Ινγκράσια

Τον Μάιο, ο Τραμπ πρότεινε τον Ινγκράσια — ο οποίος αποφοίτησε από τη νομική σχολή το 2022 — για επικεφαλής του Γραφείου Ειδικού Συμβούλου. Μετά τη δημοσιότητα που πήρε για δεσμούς με τον influencer Άντριου Τέιτ (κατηγορούμενο για βιασμό και trafficking), η ακρόασή του αναβλήθηκε επ’ αόριστον.

Ήταν μια σπάνια περίπτωση όπου Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές αντέδρασαν σε υποψήφιο του Τραμπ.

Ο Ινγκράσια έχει προωθήσει θεωρίες συνωμοσίας για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, είχε προτείνει “στρατιωτικό νόμο και απόσχιση” εάν δεν ανατραπούν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 και έχει χαρακτηρίσει εαυτόν “τον αγαπημένο συγγραφέα του Προέδρου Τραμπ”, καθώς ο Τραμπ έχει αναρτήσει περίπου 100 απόψεις του στα social media..

Έναν μήνα μετά την έναρξη της θητείας του Τραμπ φέτος, ο Ινγκράσια μετατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έπειτα από σύγκρουση με τον επικεφαλής του γραφείου. Σύμφωνα με το ABC News, έλεγε στους διορισμένους από τον Τραμπ ότι θέλει “απόλυτη αφοσίωση” στον πρόεδρο.

Πρόσφατα, κατονομάστηκε σε αγωγή που κατέθεσαν πρώην υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του FBI κατά της κυβέρνησης, ισχυριζόμενοι ότι υπέβαλε πολιτικά ερωτήματα σε αξιωματούχο του Γραφείου για να αξιολογήσει την αφοσίωσή του στον Τραμπ.

Η υποψηφιότητά του ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν εκφράσει ανησυχίες για το υπόβαθρό του, την εμπειρία του, αλλά και για ενδείξεις αντισημιτισμού — κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.