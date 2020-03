Κορονοϊός: Απήχθη διευθυντής νοσοκομείου της Αϊτής

Ο διευθυντής ενός από τα κορυφαία νοσοκομεία της Αϊτής απήχθη χθες Παρασκευή, γεγονός που εξώθησε το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος να αναστείλει την υποδοχή ασθενών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διπλή απειλή της πανδημίας του κορονοϊού και της κλιμάκωσης της δράσης συμμοριών.

Ο Δρ. Τζέρι Μπιτάρ, χειρουργός, απήχθη λίγη ώρα αφότου αναχώρησε από το σπίτι του για το Νοσοκομείο Μπερνάρ Μεβ (Hôpital Bernard Mevs) στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, δήλωσε εργαζόμενη στις διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος.

Οι απαγωγές για λύτρα έχουν πολλαπλασιαστεί φέτος στην Αϊτή, εν μέσω πολιτικής και οικονομικής κρίσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε 15 υποθέσεις απαγωγών μόνο τον Ιανουάριο. Συμμορίες απαγάγουν αδιακρίτως, από σχολιαρόπαιδα μέχρι βουλευτές, από επιχειρηματίες ως ξένους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής.

«Το προσωπικό του νοσοκομείου αποφάσισε να μην υποδεχθεί νέους ασθενείς προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε φυσικά να φροντίζουμε τους νοσηλευόμενους», δήλωσε η εργαζόμενη στις διοικητικές υπηρεσίες.

Πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγωγή του Μπιτάρ, ο οποίος διοικεί το νοσοκομείο μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, ενώ το προσωπικό φώναζε συνθήματα αξιώνοντας να απελευθερωθεί. Έκκληση να αφεθεί ελεύθερος απηύθυναν επίσης ΜΜΕ της Αϊτής.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Το νοσοκομείο Μπερνάρ Μεβ, που διαθέτει μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν φροντίζει αυτή τη στιγμή ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, αλλά θα κληθεί αναλάβει τέτοια περιστατικά αν όπως φοβούνται πολλοί η ασθένεια COVID-19 εξαπλωθεί στη χώρα της Καραϊβικής, όπου οι υγειονομικές υπηρεσίες και οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης χαρακτηρίζονται εντελώς ανεπαρκείς.

Μελέτη που διενεργήθηκε το 2019 από την κοινοπραξία REACH (Research and Education Consortium for Acute Care in Haiti) κατέγραψε ότι η χώρα διαθέτει μόλις 64 συσκευές μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής για περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χώρα είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε ιούς όπως είναι ο SARS-CoV-2, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει τρεχούμενο νερό. Οι αρχές της Αϊτής έχουν επιβεβαιώσει οκτώ κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος Ζοβενέλ Μοΐζ κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διέταξε να κλείσουν τα σχολεία, τα εργοστάσια και οι χώροι λατρείας, απαγόρευσε την είσοδο αλλοδαπών στη χώρα και επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Αλλά οι δρόμοι συνεχίζουν να είναι γεμάτοι κόσμο στη χώρα, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι αναγκασμένος να βγαίνει καθημερινά για να εργαστεί και να εξασφαλίσει τα προς το ζην, αγνοεί τις συστάσεις να μείνει σπίτι και να εφαρμόζει τη λεγόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση και να πλένει συχνά τα χέρια του.

Πολλοί στην Αϊτή δεν έχουν την παραμικρή πρόσβαση σε πηγές ειδήσεων.