Κορονοϊός - Νέα Υόρκη: Επεκτείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου το lockdown

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ οραματίζεται επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας από την αρχή του επόμενου μήνα, ο Άντριου Κουόμο έρχεται να προσγειώσει τον Αμερικανό πρόεδρο στη σκληρό και οδυνηρή πραγματικότητα του αμείλικτου κορονοϊού.

Και αυτό γιατί το απόγευμα της Πέμπτης έκανε γνωστό πως τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού θα επεκταθούν μέχρι τις 15 Μαΐου στην Νέα Υόρκη, με τον τοπικό κυβερνήση να τονίζει πως είναι οι επιστήμονες εκείνοι που θα δώσουν απάντηση στο ερώτημα πότε θα αρθούν τα μέτρα περιορισμού.

"Η απόφαση δεν είναι ούτε πολιτική ούτε συναισθηματική. Το μόνο που έχει σημασία είναι τα δεδομένα και η επιστήμη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές", τόνισε μεταξύ άλλων ο Κουόμο και ξεκαθάρισε στους πολίτες πως είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς από την Παρασκευή, είτε κάποιος είναι επιβάτης είτε εργαζόμενος σε αυτά.

"Καταφέραμε χάρη στις πράξεις μας να ρίξουμε το ρυθμό εμφάνισης των κρουσμάτων και για αυτό είμαστε σήμερα σε λίγο καλύτερη μοίρα. Η παύση που έγινε στη Νέα Υορκη, απέδωσε.

Το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φοράμε μάσκες. Τα πράγματα είναι απλά, ό,τι καλό έχει γίνει πιστώνεται στη συμπεριφορά του κόσμου. Οι πολίτες επιλέγουν να κάνουν το σωστό. Έχω εμπιστοσύνη στους Νεοϋορκέζους".

I know this is hard.



I wish I could say this will be over soon, but I can’t.



We must make decisions based on the science and the data.



Human lives are at stake. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 16, 2020

The policies and rules we have put in place are challenging and hard.



But I trust New Yorkers.



Social distancing works and it's thanks to all of you.



I know that New Yorkers will do the right thing because we are #NewYorkTough. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 16, 2020

You MUST wear a face covering or mask:



-On public transportation

-In for-hire vehicles



If you are a bus/train operator or a driver of a for-hire vehicle, you must also wear a face covering or mask.



These rules go into effect on Friday at 8PM. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 16, 2020