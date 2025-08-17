Kseniya Alexandrova: Σκοτώθηκε σε τροχαίο με άλκη η πρώην διαγωνιζόμενη στα Μις Υφήλιος

Τραγικό θάνατο βρήκε η πρώην Μις Ρωσία και διαγωνιζόμενη στα Μις Υφήλιος 2017, Kseniya Alexandrova, όταν μία άλκη έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της.

Θύμα ενός φριχτού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρωσία έπεσε η 30χρονη Κσένια Αλεξάντροβα (Kseniya Alexandrova), πρώην διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία Miss Universe και αναπληρωματική Μις Ρωσία το 2017.

Το δυστύχημα συνέβη στις 5 Ιουλίου, όταν μια άλκη (είδος ελαφιού) πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο στην περιοχή Τβερ Ομπλάστ και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τον σύζυγό της, σύμφωνα με το People, το οποίο επικαλείται ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το τεράστιο ζώο διέλυσε το παρμπρίζ και χτύπησε κατευθείαν την άτυχη κοπέλα, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η 30χρονη καλλονή υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έπεσε σε κώμα, ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή.

Ο σύζυγός της που οδηγούσε το αυτοκίνητο επέζησε, ενώ μιλώντας σε ρωσικά ΜΜΕ περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

“Από τη στιγμή που πήδηξε η άλκη μέχρι την πρόσκρουση, πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα“, δήλωσε ο σύζυγός της στο ρωσικό πρακτορείο RIA.

“Το ελάφι πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο. Το χτύπημα έπληξε την Κσούσα στο κεφάλι. Ήταν αναίσθητη, το κεφάλι της ήταν σπασμένο, όλα ήταν καλυμμένα με αίμα“, είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως το μπροστινό μέρος του κρανίου της συζύγου του συνθλίφτηκε από τα πόδια του ζώου, τα οποία πέρασαν μέσα από το παράθυρο του σπορ αυτοκινήτου.

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα σε βαθύ κώμα, η Αλεξάντροβα πέθανε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο της.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν τέσσερις μήνες, όπως φαίνεται στον λογαριασμό της στο Instagra, όπου είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την παραμυθένια τελετή.