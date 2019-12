Τουρκία: Κυκλώνει την Κύπρο με παράνομες navtex

Η επίδειξη δύναμης συνεχίζεται από την Τουρκία η οποία για την εβδομάδα που ξεκινά έχει προαναγγείλει κυρίως μέσω παράνομων navtex ναυτικά γυμνάσια, με ή χωρίς πυρά σε διαφορετικά σημεία του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου, πιστή στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οπως αναφέρει το hellasjournal.com, ιδιαίτερη σημασία μπορεί κανείς να πει ότι έχουν οι περιοχές που αποκλείει η γείτονα γύρω από την Κύπρο καθώς προσπαθεί και με στρατιωτικές ασκήσεις να αποκλείσει τη Μεγαλόνησο, με την παρουσία περισσότερων μονάδων επιφανείας από τις γνωστές που βρίσκονται μαζί με τα πλωτά γεωτρύπανα.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι πως οι ναυτικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την περασμένη εβδομάδα, συγκυριακά φέρνουν την επιπλέον τουρκική παρουσία μια στιγμή που στην ανατολική Μεσόγειο φέρεται να βγαίνει κι ένα μέρος του Ισραηλινού στόλου. Κι αυτό ίσως αποτελεί μια προειδοποίηση για την παρενόχληση δια ασυρμάτου- σύμφωνα με την εταιρία- ερευνητικού που δουλεύει για λογαριασμό του Ισραήλ.

Η πρώτη παράνομη navtex εντός της Κυπριακής ΑΟΖ είναι για άσκηση με τη χρήση πυρών δυτικά της Πάφου, στο σημείο που υποτίθεται ότι έκανε γεώτρηση το γεωτρύπανο Fatih, το οποίο ύστερα από πέντε μήνες αποτυχιών αποχώρησε.

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ NAVTEX ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ναυτικές ασκήσεις στα κατεχόμενα που θέλει η Τουρκία να το βαφτίζει δική της ΑΟΖ Η επίδειξη ισχύος της Τουρκίας στην Κύπρο δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη παράνομη navtex. Και με άλλες επιχειρεί αυτή την εβδομάδα να περικυκλώσει τη Μεγαλόνησο, αρχής γενομένης από το κατεχόμενο, επί 45 χρόνια, τμήμα της.

Δεν φτάνει που μεταφέρθηκαν στα κατεχόμενα UAV για να επιχειρούν κοντά στα γεωτρύπανα αλλά και να πετούν πολλές ώρες στην ανατολική Μεσόγειο, προφανώς και στη Λιβύη αν λάβει κανείς υπόψη του τις επιπλέον παρανομίες με τη συμφωνία Άγκυρας – Τρίπολης, συν το σύμφωνο στρατιωτικής συνεργασίας.

Και στο Βορειοανατολικό άκρο της κατεχόμενης Κύπρου, για τις ίδιες ημέρες (17 Δεκεμβρίου) έχει προγραμματιστεί άσκηση με πυρά, σύμφωνα με τη navtex που εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας.

Η NAVTEX ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ

