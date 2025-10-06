Λαγκάρντ: Η ΕΕ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Λαγκάρντ: Η ΕΕ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείωνΔιαβάζεται σε 1'
- 06 Οκτωβρίου 2025 23:24
Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.
“Αναμένουμε προφανώς ότι όποιο σχέδιο συζητηθεί και τελικά εφαρμοστεί κάποτε, θα είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες, με το διεθνές δίκαιο”, δήλωσε η Λαγκάρντ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Η ΕΕ αναζητεί έναν τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αξιοποιώντας ορισμένα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – αξίας 210 δισεκ. ευρώ – που έχουν δεσμευτεί σε χώρες της Δύσης μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.