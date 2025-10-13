Λεκορνί για νέα κυβέρνηση: Οι υπουργοί να βάλουν στην άκρη το “εγώ” τους

To μήνυμα του Γάλλου πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ευχαρίστησε τους νέους υπουργούς που δέχτηκαν να ενταχθούν στην κυβέρνησή του, «μοναδική αποστολή» της οποίας είναι «να ξεπεράσει την πολιτική κρίση», όπως είπε.

«Μοναδικός στόχος» και «μοναδική αποστολή» της νέας κυβέρνησης είναι «να ξεπεράσει αυτήν την πολιτική κρίση» που «άφησε άναυδους τους συμπατριώτες μας» και «ένα μέρος του κόσμου» είπε ο Λεκορνί, καλώντας τους υπουργούς «να βάλουν στην άκρη το εγώ τους».

Παραμονή της παρουσίασης του προϋπολογισμού, από τον οποίο η κυβέρνηση εξαρτά την επιβίωσή της, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να τηρήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστούν η ρωσική απειλή και οι άλλες παγκόσμιες προκλήσεις. Εν μέσω περικοπών, το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι ένα από τα λίγα των οποίων ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

«Στις 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος (σ.σ.: Εμανουέλ Μακρόν) ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για να επιταχύνουμε τον επανεξοπλισμό μας. Είναι απαραίτητη. Θα φροντίσω να τηρηθεί ο λόγος του» είπε ο Λεκορνί, ο οποίος παρέδωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων στην Κατρίν Βοτρέν.

Τον Ιούλιο ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θέλει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες κατά 3,5 δισ. ευρώ, ώστε ο προϋπολογισμός του υπουργείου να φτάσει τα 57,2 δισ. ευρώ το 2026 και τα 63,4 δισ. το 2027, από 50,5 δισ. που ήταν φέτος. Στόχος του Γάλλου προέδρου είναι να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του υπουργείου Αμυνας κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του. Οταν ανέλαβε την προεδρία, το 2017, ήταν 32,2 δισ. ευρώ.

Στο σημερινό μήνυμά του προς τις Ενοπλες Δυνάμεις, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Λεκορνί ζήτησε «να συνεχιστεί η οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου στρατού: υβριδικού, με ενισχυμένες ικανότητες και ανθεκτικότητα […] για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης».

Ολα πάντως θα εξαρτηθούν από το αν θα καταστεί εφικτό να εγκριθεί το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού από την κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία. Ο Λεκορνί έχει, από την πλευρά του, δηλώσει ότι δεν πρόκειται να προσφύγει στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος που του επιτρέπει να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί των τριών προηγούμενων ετών.