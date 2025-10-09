Λετίσια Τζέιμς: Αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτη η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης

Η Τζέιμς οδηγήθηκε σε δίκη στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια για ένα αδίκημα έπειτα από έρευνα για απάτη με υποθήκες.

Ένα δικαστήριο ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες για απάτη στη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε την Πέμπτη στο Associated Press πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Η Τζέιμς οδηγήθηκε σε δίκη στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια για ένα αδίκημα έπειτα από έρευνα για απάτη με υποθήκες, σύμφωνα με το πρόσωπο αυτό, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να συζητήσει δημοσίως το θέμα.

Η απαγγελία κατηγοριών, έγινε δύο εβδομάδες μετά από μια ξεχωριστή ποινική υπόθεση κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ για ψευδορκία ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει εδώ και μήνες την απαγγελία κατηγοριών εναντίον της Τζέιμς, αναφέροντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «ένοχη ως το μεδούλι» και δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο: «Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικά ένοχη για κάτι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω».

Η σχέση της Τζέιμς με τον Τραμπ ήταν εχθρική εδώ και χρόνια, καθώς η Τζέιμς είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία κατά την οποία δεσμεύτηκε ότι θα ερευνήσει τον Τραμπ και τελικά κέρδισε μια αστική αγωγή για απάτη εναντίον του Τραμπ, των ενήλικων γιων του και της επιχείρησής του στον τομέα των ακινήτων. Ένας δικαστής τους έκρινε υπεύθυνους για απάτη, επειδή “φούσκωναν” την αξία των ακινήτων τους, και διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει πρόστιμο 355 εκατ. δολαρίων. Ο Τραμπ έχει ασκήσει έφεση.