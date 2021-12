Lina Wertmuller: Πέθανε η πρώτη γυναίκα με υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Σε ηλικία 93 ετών, έφυγε από τη ζωή η σκηνοθέτιδα Lina Wertmuller, όπως αναφέρει η ιταλική Il Messaggero. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η είδηση θανάτου της Wertmuller έγινε γνωστή από οικογενειακό της φίλο στα social media.

Μια εκ των πρωταγωνιστριών του ιταλικού κινηματογράφου, η Lina Wertmuller έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία της "Seven Beauties", για την εμπειρία ενός Ιταλού στρατιώτη κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Παρόλο που έχασε από τον John G. Avildsen για το "Rocky", η υποψηφιότητά της έγραψε ιστορία και άνοιξε το δρόμο για νικητές όπως η Kathryn Bigelow που κέρδισε το 2010 για το "The Hurt Locker" και η Chloe Zhao που κέρδισε το 2021 για το "Nomadland".

Μάλιστα, το 2019 της απονεμήθηκε το τιμητικό Βραβείο Όσκαρ για την προσφορά της στον κινηματογράφο.

Η Αρκάντζελα Φελίτσε Ασούντα Βερτμίλερ φον Ελγκ Εσπανιόλ φον Μπραουάιχ, γνωστή ως Lina Wertmuller, γεννήθηκε το 1928 στην Ρώμη. Ήταν σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος και συγγραφέας.

Οι ταινίες της χαρακτηρίζονται από μακροσκελείς τίτλους, πολιτικό περιεχόμενο, χιουμοριστικά στοιχεία και έντονο ερωτισμό.

Η τελευταία της μεγάλου μήκους ταινία ως σκηνοθέτιδα ήταν το "Too Much Romance… It's Time for Stuffed Peppers" του 2004.

Το 2019 της απονεμήθηκε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ καθώς και τιμητικό Όσκαρ για τα επιτεύγματά της στον κινηματογράφο.

