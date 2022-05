Logan Long: Πέθανε ο 34χρονος πορνοστάρ από πνευμονία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας σοκ στη βιομηχανία πορνό, ο ηθοποιός ερωτικών ταινιών Logan Long από πνευμονία σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Την είδηση του θανάτου του επιβέβαιωσε η φίλη και πρώην συνεργάτιδά του, η ηθοποιός Fallon West σε δήλωση που πραγματοποίησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AVN: Adult Video News.

"Πέθανε στο νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν", είπε η West και πρόσθεσε: "Ήταν άρρωστος με πνευμονία στο νοσοκομείο και δεν τα κατάφερε. Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά και η οικογένειά του και εγώ θρηνούμε... Είναι καταστροφικό που ο Logan έφυγε".

Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου 1988 στην Toluca Lake της Καλιφόρνια, ο Long, όπως αναφέρει το New York Post, μπήκε στην ψυχαγωγία ενηλίκων το 2016. Κατά τη διάρκεια της σύντομης αλλά παραγωγικής καριέρας του στο πορνό, ο ηθοποιός κέρδισε αρκετές διακρίσεις και τιμήθηκε με βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου AVN το 2019 για τον ρόλο του στην ταινία "The Seduction of Heidi" από την Adam & Eve Pictures.

Για τον Long, το να είναι πορνοστάρ ήταν ένα όνειρο που βγήκε αληθινό. "Πάντα ήξερα ότι αυτό είναι ένα καλό επάγγελμα για μένα", είπε ο Καλιφορνέζος στα βραβεία AVN το 2017. "Είχα δύο επιχειρήσεις στο παρελθόν και πραγματικά δεν είχα όρεξη να το κάνω πια. Ηθελα κάτι που να είναι φυσιολογικό στην καθημερινότητά μου, που είναι το σεξ. Και ένιωθα ότι ήθελα να πληρώνομαι για αυτό όσο το κάνω", είχε πει.

