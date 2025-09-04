Λονδίνο: Λεωφορείο παρέσυρε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Διώροφο λεωφορείο συγκρούστηκε στο κέντρο του Λονδίνου. Αναφορές για πολλούς τραυματισμένους επιβάτες του οχήματος αλλά και πεζούς.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Λονδίνου όταν διώροφο λεωφορείο συγκρούστηκε έξω από τον πολυσύχναστο σταθμό τρένου στη Victoria Street, στο Γουέστμινστερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες του οχήματος αλλά και πεζοί.

Όπως μεταδίδει ο Independent, ένα μεγάλο κλιμάκιο έκτακτης ανάγκης, που περιλάμβανε την αστυνομία, το ασθενοφόρο του Λονδίνου και το εναέριο ασθενοφόρο, κινητοποιήθηκε και έσπευσε στο σημείο του συμβάντος δίπλα στον σταθμό του τρένου, έπειτα από αναφορές ότι λεωφορείο της γραμμής 24 ανέβηκε στο πεζοδρόμιο γύρω στις 8 το πρωί.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι αρκετοί πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν και βρίσκονται στη διαδικασία μεταφοράς τους στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους, προστίθεται στη δήλωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και όλα τα οχήματα εκτρέπονται αυτή τη στιγμή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το συμβάν:

«Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορές για σύγκρουση γύρω στις 08:20 την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, στην οδό Victoria, SW1, που περιλαμβάνει λεωφορείο και έναν αριθμό πεζών.

Αστυνομικοί, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και η Αεροπορική Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου βρίσκονται στο σημείο.

Πιστεύεται ότι αρκετοί πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου έχουν τραυματιστεί και βρίσκονται στη διαδικασία μεταφοράς τους στο νοσοκομείο. Αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες. Δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αναμένουμε ενημέρωση για την κατάστασή του.

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της έρευνας, δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός. Όλα τα οχήματα εκτρέπονται αυτή τη στιγμή.

Όποιος έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αστυνομία, παρακαλείται να καλέσει το 101 και να αναφέρει τον κωδικό CAD 1605/4Sep.»