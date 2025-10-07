Μακρόν: Τον εγκαταλείπουν οι σύμμαχοί του – Αυξάνονται οι πιέσεις για παραίτηση

Ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν δέχεται βέλη τόσο εκ των έσω όσο και εκ των έξω. Στενοί συνεργάτες του και πρώην πρωθυπουργοί του αποστασιοποιούνται και ζητούν παραίτηση.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πιέζεται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή ακόμη και να παραιτηθεί, ώστε να τερματιστεί το πολιτικό χάος στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, το οποίο έχει οδηγήσει στην παραίτηση πέντε πρωθυπουργών σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο 47χρονος πρόεδρος, που καταγράφηκε σε βίντεο να περιπλανάται μόνος δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα, βυθισμένος στις σκέψεις του, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, η οποία λήγει το 2027.

Όμως οι εκκλήσεις για παραίτηση, που για πολύ καιρό ήταν περιορισμένες, έχουν πλέον μπει στο κύριο ρεύμα κατά τη διάρκεια μιας από τις χειρότερες πολιτικές κρίσεις από τη δημιουργία της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958, το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης της Γαλλίας.

Την Τρίτη, ενώ ο Μακρόν ζητούσε από τον απερχόμενο Πρωθυπουργό του Σεμπαστιάν Λεκορνί να διεξάγει τις τελευταίες συνομιλίες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ο πρώτος του πρωθυπουργός το 2017, Εντουάρ Φιλίπ, δήλωσε ότι είχε έρθει η ώρα για έναν νέο πρόεδρο.

«Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την παραμέληση του κράτους, να πάρει μια απόφαση ανάλογη με τη θέση του και, κατά τη γνώμη μου, αυτό σημαίνει να εγγυηθεί τη συνέχεια των θεσμών μας, αποχωρώντας ήσυχα», δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL.

ΑP Gonzalo Fuentes

Οι Σύμμαχοι στρέφονται κατά του Μακρόν

Ο Φιλίπ, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ο καταλληλότερος υποψήφιος για να ηγηθεί του πολιτικού κέντρου σε ενδεχόμενη διαδοχή, ήταν ο δεύτερος πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν που αποστασιοποιήθηκε από αυτόν μέσα σε δύο ημέρες.

Ο Φιλίπ δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL ότι δεν ζητά την άμεση παραίτηση του Μακρόν, αλλά ότι ο πρόεδρος θα πρέπει «να ανακοινώσει ότι προγραμματίζει πρόωρες προεδρικές εκλογές» μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά.

«Ο χρόνος είναι ουσιώδης», είπε. «Δεν πρόκειται να παρατείνουμε αυτό που ζούμε τους τελευταίους έξι μήνες. Άλλοι 18 μήνες είναι υπερβολικά πολλοί και βλάπτουν τη Γαλλία. Το πολιτικό παιχνίδι που παίζουμε σήμερα είναι ανησυχητικό».

Οι δηλώσεις του επαναλήφθηκαν από τον Τζόρνταν Μπαρντέλα, ηγέτη της ακροδεξιάς Εθνικής Συμμαχίας (RN), ο οποίος την Τρίτη δήλωσε ότι επίσης υποστηρίζει πρώτα τη διάλυση του κοινοβουλίου, ακολουθούμενη από βουλευτικές εκλογές ή πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, άλλος πρώην πιστός του Μακρόν, του άσκησε ευθεία κριτική. Ήταν πρωθυπουργός για λίγους μήνες πέρυσι, πριν ο Μακρόν καλέσει σε πρόωρη ψηφοφορία που οδήγησε σε κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία, με τρεις ιδεολογικά αντίθετους συνασπισμούς.

«Όπως πολλοί Γάλλοι, πλέον δεν καταλαβαίνω τις αποφάσεις του προέδρου», είπε στο κανάλι ειδήσεων TF1, αφού ο Μακρόν ζήτησε από τον Λεκορνί, που μόλις είχε υποβάλει την παραίτησή του, να επιστρέψει στους αντιπάλους για συνομιλίες της τελευταίας στιγμής.

O Γκαμπριέλ Ατάλ (AP Photo/Thomas Padilla)

Η κυβέρνηση του Λεκορνί, που είχε διαρκέσει μόλις 14 ώρες, ήταν η συντομότερη στην σύγχρονη γαλλική ιστορία και του δόθηκαν δύο ημέρες για να βρει συναίνεση.

Την Τρίτη επρόκειτο να συναντηθεί με ηγέτες του κεντρώου συνασπισμού του Μακρόν και τους συντηρητικούς – την λεγόμενη «κοινή πλατφόρμα» – για να δουν αν μπορούν να συμφωνήσουν σε νέο υπουργικό συμβούλιο.

Ωστόσο, θα χρειαστεί επίσης την υποστήριξη των Σοσιαλιστών για να έχει τον αριθμό που απαιτείται για την πλειοψηφία στη Βουλή – ειδικά για την έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά.

Πολιτικό και οικονομικό χάος στη Γαλλία

Η παραίτηση του Λεκόρνου πυροδοτήθηκε από την οργισμένη κριτική για τη σύνθεση της κυβέρνησής του, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Εχθροί και σύμμαχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση αντιπροσώπευε συνέχεια και όχι αλλαγή.

Ο Μπρούνο Ρεταγιό, επικεφαλής του συντηρητικού κόμματος Ρεπουμπλικανοί, είπε ότι δεν θέλει να δει το κόμμα του ενσωματωμένο σε ευρύτερο συνασπισμό υπό την ηγεσία του Μακρόν, αλλά δεν έκλεισε την πόρτα σε πιθανή επιστροφή στην κυβέρνηση.

Η ηγέτης της ακροδεξιάς, Μαριν Λε Πεν, του κόμματος Εθνικός Συναγερμός, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ζητά πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Οι αγορές ανησύχησαν, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά την ικανότητα της Γαλλίας να μειώσει το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Οι γαλλικοί δείκτες μετοχών έπεσαν 1,4% τη Δευτέρα και το ρίσκο στα γαλλικά κρατικά ομόλογα ανέβηκε σε εννιάμηνο υψηλό λόγω της κρίσης.