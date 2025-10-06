Γαλλία: Προθεσμία Μακρόν στον Λεκορνί για ύστατες διαβουλεύσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί την ευθύνη της διεξαγωγής των “τελικών διαπραγματεύσεων” προκειμένου “να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα”.

Το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Μακρόν «ανέθεσε στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον απερχόμενο Πρωθυπουργό αρμόδιο για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων από σήμερα έως το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να καθοριστεί «μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα».

Μετά την ανακοίνωση από τα Ηλύσια Πεδία της αποστολής που ανέθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός έγραψε στο X ότι «συμφώνησε, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, να διεξάγει τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας. Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι δυνατό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν ο Μακρόν προτίθεται να επαναδιορίσει τον Λεκορνί πρωθυπουργό, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, ή αν θα επιλέξει νέα λύση.

Σύμφωνα με τον Λεκορνί, ο Μακρόν «θα αναλάβει την ευθύνη» σε περίπτωση αποτυχίας των «τελικών διαπραγματεύσεων», χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση.

Στο μεταξύ, η αντιπολίτευση -από την άκρα Δεξιά έως την Αριστερά- ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι το προεδρικό στρατόπεδο έχει χάσει τη νομιμοποίηση να κυβερνά.

Ο Μακρόν έχει τρεις επιλογές: να παραιτηθεί, να προκηρύξει νέες εκλογές ή να διορίσει νέο πρωθυπουργό, πιθανόν τεχνοκράτη.

Η κατάρρευση της Γαλλικής κυβέρνησης

Σημειώνεται πως οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις ακολούθησαν της συνάντησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του σήμερα το πρωί.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 10 το πρωί. Σχεδόν 15 ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της κυβέρνησής του, ο πρώην υπουργός Άμυνας και ένας από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Γάλλου προέδρου, σήκωσε τα χέρια ψηλά. «Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις» για να παραμείνω πρωθυπουργός, δήλωσε ο Λεκορνί μία ώρα μετά την παραίτησή του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε «προσπαθήσει να χαράξει έναν δρόμο προόδου μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τα συνδικάτα των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν μπλοκαριστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, το συνταξιοδοτικό και η κοινωνική ασφάλιση, με στόχο «την αναβίωση της συνεταιριστικής διαχείρισης» και «τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη» βασισμένου σε μια λειτουργική κυβερνητική πλειοψηφία.

Αναφέροντας ότι τα πολιτικά κόμματα «μερικές φορές προσποιούνται πως δεν βλέπουν την αλλαγή, τη βαθιά ρήξη που σηματοδοτεί η μη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος», ο πρωθυπουργός κατέληξε, σε μια σχεδόν ευθεία αιχμή προς τους συντηρητικούς Les Républicains: «Πρέπει πάντα να βάζεις τη χώρα σου πάνω από το κόμμα σου.»