Μαχμούντ Χαλίλ: Δικαστής διέταξε την απέλαση του Παλαιστίνιου ακτιβιστή

Αμερικανικό δικαστήριο διέταξε την απέλαση του Παλαιστίνιου ακτιβιστή που ηγήθηκε των διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ, του Παλαιστίνιου φοιτητή που ηγήθηκε των διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διέταξε δικαστής στη Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, βασισμένες σε δικαστικά έγγραφα, οι δύο επικρατέστερες χώρες για την απέλασή του είναι η Αλγερία και η Συρία, κι αυτό διότι δεν αποκάλυψε πληροφορίες στην αίτησή του για πράσινη κάρτα.

«Διατάσσεται περαιτέρω ότι ο κατηγορούμενος να απομακρυνθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Αλγερία ή, εναλλακτικά, προς τη Συρία», έγραψε η δικαστής Τζαμί Κόμανς σε έγγραφο του δικαστηρίου.

Η εντολή, που χρονολογείται από τις 12 Σεπτεμβρίου, από τον δικαστή μετανάστευσης, ανέφερε ότι η έλλειψη πλήρους αποκάλυψης στην αίτηση του Χαλίλ για πράσινη κάρτα «δεν ήταν παραδρομή ενός αδαούς ή αμόρφωτου αιτούντος… Αντίθετα, το δικαστήριο θεωρεί ότι ο κατηγορούμενος σκόπιμα παραπλάνησε τα ουσιώδη γεγονότα».

Σε δήλωσή του στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), ο Μαχμούντ Χαλίλ δήλωσε τα εξής: «Δεν με ξαφνιάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να παίρνει εκδικητικά μέτρα εναντίον μου για την άσκηση του δικαιώματός μου στην ελευθερία του λόγου».

«Η τελευταία τους προσπάθεια, μέσω ενός δικαστηρίου μετανάστευσης-παρωδία, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά ποιοι πραγματικά είναι», πρόσθεσε.

Ο Χαλίλ, μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, παντρεμένος με Αμερικανίδα πολίτη και με γιο γεννημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατήθηκε από τις αρχές μετανάστευσης για τρεις μήνες από τον Μάρτιο και αντιμετώπιζε ενδεχόμενη απέλαση.

Πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο εμφανείς ηγέτες των πανεπιστημιακών διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων σε εθνικό επίπεδο, αφέθηκε ελεύθερος τον Ιούνιο, αλλά εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες απειλές απέλασης από τις ομοσπονδιακές αρχές.