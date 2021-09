Μελάνια Τραμπ: Όταν αρνήθηκε να πάρει θέση για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε να απευθύνει κάλεσμα για ειρήνη και μη χρήσης βίας τη ώρα που οι εξεγερμένοι υποστηρικτές του συζύγου της εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου. Αυτό αναφέρουν στο CNN δυο πηγές με γνώση των γεγονότων της ημέρας.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψαν, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τραμπ Στέφανι Γκρίσαμ έστειλε στη Μελάνια Τραμπ ενα γραπτό μήνυμα, στο οποίο έλεγε: «Θέλετε να κάνετε ένα tweet (που να λέτε) ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες αποτελούν δικαίωμα κάθε Αμερικανού πολίτη, αλλά δεν υπάρχει χώρος για ανομία και βία;» στο οποίο η πρώην Πρώτη Κυρία απάντησε με μία λέξη: «Όχι». Λίγες ώρες μετά η Γκρίσαμ υπέβαλε την παραίτησή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που η Μελάνια επέβλεπε τη φωτογράφιση ενός χαλιού που είχε μόλις τοποθετήσει στον Λευκό Οίκο. Κατά τις πηγές, η Τραμπ δεν σταμάτησε τη φωτογράφιση, ούτε δέχθηκε να σχολιάσει τα όσα διαδραμματίζονταν λίγα χιλιόμετρα μακριά. Η πρώτη φορά που τοποθετήθηκε για τα επεισόδια στο Καπιτώλιο ήταν στις 11 Ιανουαρίου, πέντε ημέρες μετά, όπου καταδίκασε τη βία.

Η Γκρίσαμ αναφέρει λεπτομερώς το περιστατικό στο νέο της βιβλίο με τίτλο «I'm Take Your Questions Now: What I saw in the Trump White House»(θα πάρω τις ερωτήσεις σας τώρα: Τι είδα στον Λευκό Οίκο επί Τραμπ)», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου. Σε αυτό έχει καταγράψει τις εμπειρίες της κατά την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων της θητείας της στο Λευκό Οίκο. Το βιβλίο ενδέχεται να αποκαλύψει αρκετά «νέα σκάνδαλα»...

Ο Τραμπ εξέδωσε μια ανακοίνωση σχετικά με το βιβλίο της Γκρίσαμ στην οποία αναφέρει: «Η πρόθεση πίσω από αυτό το βιβλίο είναι προφανής: Είναι μια προσπάθεια να εξιλεωθεί μετά από την ανεπάρκειά της ως γραμματέας Τύπου, αποτυχημένες προσωπικές σχέσεις και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που επέδειξε στον Λευκό Οίκο. Μέσω προδοσίας και διαστρέβλωσης της αλήθειας, επιδιώκει να αποκτήσει αξία και χρήματα σε βάρος της κυρίας Τραμπ».

Σε ένα άλλο απόσπασμα του βιβλίου, η Μελάνια Τραμπ φέρεται να κοιμόταν κατά την καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου και ότι η Γκρίσαμ την ξύπνησε άρον άρον προκειμένου να ντυθεί και να σταθεί στο πλευρό του Ντόναλντ κατά την ομιλία του.

