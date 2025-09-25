Microsoft: Μπλοκάρει τον IDF μετά τις αποκαλύψεις για παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft τερματίζει την πρόσβαση του Ισραήλ σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων, μετά τις αποκαλύψεις για μυστικό πρόγραμμα κατασκοπείας.

Η Microsoft διέκοψε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού στην τεχνολογία της, την οποία χρησιμοποιούσε για τη λειτουργία ενός πανίσχυρου συστήματος παρακολούθησης που συνέλλεγε καθημερινά εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αποκαλύπτει ο Guardian.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η Microsoft ενημέρωσε Ισραηλινούς αξιωματούχους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι η Μονάδα 8200, η επίλεκτη κατασκοπευτική υπηρεσία του στρατού, παραβίασε τους όρους χρήσης της εταιρείας αποθηκεύοντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων παρακολούθησης στην πλατφόρμα cloud Azure.

Όπως είχε αποκαλύψει ο Guardian, το Azure χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και επεξεργασία των παλαιστινιακών επικοινωνιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος μαζικής παρακολούθησης.

Σε κοινή έρευνα με το ισραηλινο-παλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το ισραηλινό μέσο Local Call, το βρετανικό μέσο ενημέρωσης αποκάλυψε ότι η Microsoft και η Μονάδα 8200 είχαν συνεργαστεί σε σχέδιο για τη μεταφορά μεγάλου όγκου ευαίσθητου υλικού πληροφοριών στο Azure.

Το έργο ξεκίνησε μετά από συνάντηση το 2021 ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, Satya Nadella, και τον τότε διοικητή της Μονάδας, Yossi Sariel.

Η Microsoft μειώνει το εργατικό δυναμικό της, παρότι αναπτύσσεται ραγδαία iStock

Οι κινήσεις της Microsoft μετά την αποκάλυψη

Μετά την αποκάλυψη, η Microsoft διέταξε κατεπείγουσα εξωτερική έρευνα για να εξετάσει τη σχέση της με τη Μονάδα 8200. Τα πρώτα ευρήματα οδήγησαν την εταιρεία να ακυρώσει την πρόσβαση της Μονάδας σε μέρος των υπηρεσιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Εξοπλισμένη με την απεριόριστη σχεδόν χωρητικότητα και ισχύ του Azure, η Μονάδα 8200 είχε δημιουργήσει ένα νέο, αδιάκριτο σύστημα που επέτρεπε στους αξιωματικούς της να συλλέγουν, να αναπαράγουν και να αναλύουν το περιεχόμενο των κινητών κλήσεων ενός ολόκληρου πληθυσμού.

Η κλίμακα του έργου ήταν τόσο τεράστια που, σύμφωνα με πηγές της Μονάδας 8200 –η οποία είναι ισοδύναμη σε αποστολή με την αμερικανική NSA– δημιουργήθηκε εσωτερικά το σύνθημα: «Ένα εκατομμύριο κλήσεις την ώρα».

Σύμφωνα με αρκετές πηγές, το τεράστιο απόθεμα υποκλαπεισών κλήσεων –που έφτανε έως και τα 8.000 τεραμπάιτ δεδομένων– αποθηκευόταν σε κέντρο δεδομένων της Microsoft στην Ολλανδία. Μέσα σε λίγες ημέρες από τη δημοσίευση της έρευνας του Guardian, η Μονάδα 8200 φέρεται να μετέφερε άμεσα τα δεδομένα εκτός χώρας.

Η μαζική μεταφορά δεδομένων εκτός Ε.Ε. έγινε στις αρχές Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές. Υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι η Μονάδα 8200 σχεδίαζε να τα μεταφέρει στο cloud της Amazon Web Services. Ούτε οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ούτε η Amazon απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.

Η απόφαση της Microsoft να μπλοκάρει την πρόσβαση της υπηρεσίας σε βασική τεχνολογία ελήφθη υπό την πίεση εργαζομένων και επενδυτών, σχετικά με τη συνεργασία της με τον ισραηλινό στρατό και τον ρόλο της τεχνολογίας της στη σχεδόν διετή πλέον επίθεση στη Γάζα.

Η κοινή έρευνα του Guardian οδήγησε σε διαμαρτυρίες στα κεντρικά γραφεία της Microsoft στις ΗΠΑ, αλλά και σε ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της, καθώς και σε απαιτήσεις από την εργατική συλλογικότητα No Azure for Apartheid να τερματιστούν όλοι οι δεσμοί με τον ισραηλινό στρατό.

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, ενημέρωσε το προσωπικό για την απόφαση. Σε email που είδε ο Guardian, ανέφερε ότι η εταιρεία «διέκοψε και απενεργοποίησε ένα σύνολο υπηρεσιών για μονάδα του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας», συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών cloud και AI.

Brad Smith AP Virginia Mayo

Ο Smith έγραψε: «Δεν παρέχουμε τεχνολογία που διευκολύνει τη μαζική παρακολούθηση αμάχων. Εφαρμόζουμε αυτήν την αρχή σε κάθε χώρα του κόσμου και την υπερασπιζόμαστε κατ’ επανάληψη για περισσότερα από είκοσι χρόνια».

Η απόφαση έθεσε αιφνιδιαστικά τέλος σε μια τριετή περίοδο κατά την οποία η Μονάδα 8200 λειτουργούσε το πρόγραμμα παρακολούθησης με τεχνολογία της Microsoft.

Πώς λειτουργούσε η Μονάδα 8200

Η Μονάδα 8200 χρησιμοποιούσε τις ίδιες τις εκτεταμένες δυνατότητές της για να υποκλέπτει και να συλλέγει κλήσεις. Στη συνέχεια, αξιοποιούσε ειδικά διαμορφωμένο τμήμα της πλατφόρμας Azure, ώστε τα δεδομένα να αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να αναλύονται με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και το αρχικό επίκεντρο του συστήματος παρακολούθησης ήταν η Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 3 εκατ. Παλαιστίνιοι υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, πηγές ανέφεραν ότι η cloud-based πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στη Γάζα για τον σχεδιασμό θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών.

Οι αποκαλύψεις τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ βασίστηκε στις υπηρεσίες και στις υποδομές μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας για να στηρίξει τον βομβαρδισμό της Γάζας, που έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους, δημιουργώντας βαθιά ανθρωπιστική και επισιτιστική κρίση.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε ο Guardian, υψηλόβαθμο στέλεχος της Microsoft είπε στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας την περασμένη εβδομάδα: «Αν και η έρευνά μας συνεχίζεται, σε αυτό το στάδιο έχουμε εντοπίσει στοιχεία που επιβεβαιώνουν πτυχές των αποκαλύψεων του Guardian».

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι η Microsoft «δεν δραστηριοποιείται στο να διευκολύνει τη μαζική παρακολούθηση αμάχων» και τους ενημέρωσε ότι θα «απενεργοποιήσει» την πρόσβαση σε υπηρεσίες που υποστήριζαν το έργο παρακολούθησης της Μονάδας 8200 και θα αναστείλει τη χρήση ορισμένων προϊόντων AI.

Η διακοπή αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας που αποσύρει υπηρεσίες της από τον ισραηλινό στρατό από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.