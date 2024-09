Μικαέλα ΝτεΠρινς: Πέθανε η 29χρονη μπαλαρίνα – σύμβολο δύναμης και θάρρους

Σε ηλικία μόλις 29 ετών πέθανε η μπαλαρίνα Μικαέλα ΝτεΠρινς, το “παιδί του διαβόλου” που ξέφυγε από τον πόλεμο και κατέκτησε το όνειρό του.

Η μπαλαρίνα Μικαέλα Μαμπίντι ΝτεΠρινς, η οποία είχε εμφανιστεί μαζί με την Beyoncé και θεωρούνταν από πολλούς πρωτοπόρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό της έγινε από εκπρόσωπό της μέσω της προσωπικής της σελίδας στο Instagram, ενώ η οικογένειά της δήλωσε πως η ΝτεΠρινς ήταν «μια αξέχαστη πηγή έμπνευσης για όλους όσοι την γνώρισαν ή άκουσαν την ιστορία της».

Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί.

Η ΝτεΠρινς διέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία από ορφανή σε εμπόλεμη ζώνη στη Σιέρα Λεόνε, κερδίζοντας αμέτρητες διακρίσεις στον κόσμο του διεθνούς χορού. Η οικογένειά της ανέφερε ότι ο θάνατός της ήταν «ξαφνικός», προσθέτοντας: «Η Μικαέλα άγγιξε πολλές ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας».

Πλήθος κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και άλλων χορευτών μπαλέτου, αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη της, αναφέρει το ΒΒC. «Παρά το γεγονός ότι της έλεγαν ότι “ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για μαύρες μπαλαρίνες” ή ότι “οι μαύρες μπαλαρίνες δεν αξίζουν να επενδύσει κανείς σε αυτές”, παρέμεινε αποφασισμένη, συγκεντρωμένη και άρχισε να κάνει μεγάλες προόδους», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα η Αμερικανίδα μπαλαρίνα Μίστι Κόπλαντ.

Γεννημένη το 1995 στην Κενέμα της Σιέρα Λεόνε, η ΝτεΠρινς στάλθηκε σε ορφανοτροφείο σε ηλικία τριών ετών μετά τον θάνατο και των δύο γονιών της κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς την αποκαλούσαν «παιδί του διαβόλου» στο ορφανοτροφείο επειδή έπασχε από λεύκη, μια κατάσταση στην οποία τμήματα του δέρματος χάνουν τη μελάγχρωσή τους.

Ωστόσο, σε ηλικία τεσσάρων ετών υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι από την Αμερική και μετακόμισε στο Νιου Τζέρσεϊ. Η θετή της μητέρα παρατήρησε γρήγορα την λατρεία της για το μπαλέτο και την έγραψε σε μαθήματα.

Έγινε γνωστή αφού αποφοίτησε από το λύκειο και έγραψε ιστορία ως η νεότερη βασική χορεύτρια στο Dance Theatre of Harlem. Η ΝτεΠρινς έχει χορέψει σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής της στο βίντεο άλμπουμ “Lemonade” της Beyoncé. Το 2021 εντάχθηκε στην καταξιωμένη Boston Ballet ως δεύτερη σολίστ και πρωταγωνίστησε στο τηλεοπτικό σόου Dancing with the Stars όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Αφοσιωμένη ανθρωπίστρια, η ΝτεΠρινς υποστήριξε επίσης τα παιδιά που επηρεάζονται από συγκρούσεις και βία. Ο εκπρόσωπός της έγραψε ότι η καλλιτεχνία της «άγγιξε αμέτρητες καρδιές» και το πνεύμα της «ενέπνευσε πολλούς, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο του μπαλέτου και πέρα από αυτόν».

Πρόσθεσαν: «Η ζωή της ορίστηκε από τη χάρη, τον σκοπό και τη δύναμη. Η αμετακίνητη αφοσίωσή της στην τέχνη της, οι ανθρωπιστικές της προσπάθειες και το θάρρος της να ξεπεράσει αδιανόητες προκλήσεις θα μας εμπνέουν για πάντα. Αποτελούσε φάρο ελπίδας για πολλούς, δείχνοντας ότι, ανεξάρτητα από τα εμπόδια, η ομορφιά και το μεγαλείο μπορούν να αναδυθούν από τα πιο σκοτεινά σημεία».