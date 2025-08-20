Μιλάνο: 28χρονος έβαλε φωτιά σε γκισέ του αεροδρομίου

Λόγω του περιστατικού εκκενώθηκε άμεσα τμήμα του αεροδρομίου και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

Πανικό προκάλεσε ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, με πρωταγωνιστή έναν 28χρονο.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός άντρας έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών. Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές του αεροδρομίου, εντοπίζοντας τον δράστη.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.

Λόγω του περιστατικού εκκενώθηκε άμεσα τμήμα του αεροδρομίου και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

Μετά το συμβάν, ο χώρος καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε η ασφάλεια, με αποτέλεσμα η λειτουργία του αεροδρομίου να συνεχιστεί χωρίς σοβαρά προβλήματα για τις πτήσεις.