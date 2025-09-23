Μηνύματα δημοκρατίας από τον Λούλα στον Τραμπ στον ΟΗΕ

Η κόντρα Λούλα – Τραμπ για τον -σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου- Μπολσονάρου, μεταφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τον πρόεδρο της Βραζιλίας να διαμηνύει: “Η δημοκρατία και η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες”.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, άνοιξε την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον επόμενο ομιλητή που επρόκειτο να ανέβει στο βήμα.

Στο πλαίσιο μιας παράδοσης δεκαετιών, οι ηγέτες της Βραζιλίας είναι συνήθως αυτοί που ανοίγουν την ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή, καθώς οι δύο μεγαλύτερες χώρες της Αμερικής συγκρούονται για την τύχη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου — συμμάχου του Τραμπ, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Λούλα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Μπολσονάρου σε περισσότερα από 27 χρόνια φυλάκισης, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς 50% στις βραζιλιάνικες εξαγωγές τον Ιούλιο, προσπαθώντας να εμποδίσει τη δίκη του συμμάχου του. Η κυβέρνησή του έχει απειλήσει με περαιτέρω ενέργειες, θεωρώντας την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη δίωξη του συντηρητικού ηγέτη.

«Οι επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Λούλα στην ομιλία του. «Η Βραζιλία στέλνει ένα μήνυμα σε όλους τους επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες και τους υποστηρικτές τους: Η δημοκρατία και η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες» τόνισε.

Παρόλο που ο Λούλα επανέλαβε θέσεις που έχει εκφράσει από όταν ο Τραμπ εξαπέλυσε την πρώτη του εμπορική επίθεση για να υπερασπιστεί τον Μπολσονάρου, το παγκόσμιο βήμα του ΟΗΕ ίσως προκαλέσει νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Μπραζίλιας – Ουάσινγκτον.