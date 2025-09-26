Μυστικές συνομιλίες στη Μόσχα – Το μήνυμα των Ευρωπαίων για τα drones

Άρθρο του Bloomberg αναφέρει πως Ευρωπαίοι διπλωμάτες στέλνουν σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου του χώρου, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη το μπαράζ παραβιάσεων του εναέριου χώρου των κρατών της από drones, με το μέτρο του ευρωπαϊκού “Drone Wall” που σχεδιάζει η ΕΕ, ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της, να μην είναι όπως όλα δείχνουν, αρκετό.

Κι αυτό, καθώς σύμφωνα με άρθρο του Bloomberg, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξετάζουν ακόμα πιο δραστικά μέτρα, προειδοποιώντας τη Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, ακόμη και με κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, με φόντο τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Η Μόσχα από την πλευρά της αρνήθηκε ότι τα αεροσκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμεινε ότι δεν επιχειρεί να δοκιμάσει τα όρια της Συμμαχίας. Για το μεμονωμένο περιστατικό με τα drones που πέρασαν στην Πολωνία, ρωσικοί κύκλοι υποστήριξαν ότι οφειλόταν σε “λάθος”. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαβεβαίωσε ότι όλες οι στρατιωτικές πτήσεις καθοδηγούνται από τους διεθνείς κανόνες.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες αυτόν τον μήνα με σειρά παραβιάσεων, σε μια στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και οι ΗΠΑ εμφανίζονται όλο και πιο διστακτικές να συνεχίσουν την άμεση στήριξη στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία “με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση”», διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος των ΗΠΑ περιορίζεται στην πώληση όπλων που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να μεταφέρουν στο μέτωπο.

Το κλίμα της συνάντησης στη Μόσχα που μεταφέρει το Bloomberg, υποδεικνύει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε πλέον μια πιο αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τις παραβιάσεις αεροσκαφών και drones στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης και προσφέρει μια εικόνα της επικίνδυνης κλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης ανέφερε στους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου θεωρεί ότι ήδη βρίσκεται σε σύγκρουση, περιλαμβάνοντας και ευρωπαϊκά κράτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, κάνοντας τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να υποθέσουν ότι είχαν λάβει εντολή να παρέχουν μια αναλυτική αναφορά της θέσης του ΝΑΤΟ στην ιεραρχία.

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι εκπρόσωποι δήλωσαν στη Μόσχα ότι οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Μερτς, δήλωσε την Πέμπτη ότι συντονίζεται με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει “όλα τα απαραίτητα μέτρα”, με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να αρνείται να διευκρινίσει πώς θα ανταποκριθεί το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές και παραβιάσεις, σε συνέντευξή του στο France 24 την Τετάρτη.

Πάντως το Άρθρο 4, που αναφέρει ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όταν, κατά την άποψη οποιουδήποτε μέλους, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια κάποιου από τα μέλη απειλείται, έχει επικαλεστεί μόνο 9 φορές από την ίδρυση της συμμαχίας το 1949 — και δύο από αυτές ήταν αυτόν τον μήνα, μετά τις εισβολές στην Πολωνία και την Εσθονία. Οι αρχές της Δανίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι ενδέχεται να πράξουν το ίδιο, καθώς διερευνούν τον πιθανό ρόλο της Ρωσίας σε επιθέσεις με drones που διακόψαν την εναέρια κυκλοφορία, αν και το Κρεμλίνο αρνήθηκε εκ νέου οποιαδήποτε εμπλοκή.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ξαφνική αύξηση της έντασης συμβαδίζει με την εκτίμηση ορισμένων αξιωματούχων ασφαλείας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Ρωσία πιθανότατα δεν θα προχωρήσει σε μια παραδοσιακή επίθεση κατά της Δύσης, αλλά σε μια υβριδική επιχείρηση με σκοπίμως ασαφή προέλευση και κίνητρα.

“Η Ρωσία μας δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας, δοκιμάζει τη δέσμευσή μας για αντεπίθεση“, δήλωσε ο Λιθουανός πρόεδρος, Γκίτας Ναουσέντα, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. “Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη – και ακόμα πιο σημαντικό, γρήγορη αντίδραση».

Παρ’ όλα αυτά, τα ερωτηματικά γύρω από τις προθέσεις του Κρεμλίνου δημιουργούν δίλημμα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί για οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης με τη Μόσχα και να δυσκολέψει τη διατήρηση της ενότητας.

Από την άλλη ο Τραμπ υποστήριξε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Πολωνού Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι έχουν ζητήσει με σθένος την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κινδυνεύουν να πέσουν στην “παγίδα της κλιμάκωσης” του Πούτιν αν ξεκινούν να πυροβολούν ρωσικά αεροσκάφη.

“Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης παραβίασης του εναερίου χώρου του, αυτό θα σημαίνει πόλεμο“, δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μεσκόφ την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια εκπομπής στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, όπως η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι, έχουν επίσης καλέσει σε προσοχή, προειδοποιώντας τους συμμάχους να μην πέσουν στην παγίδα του Κρεμλίνου, αν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους.

“Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ”, δήλωσε ο Σουφ σε συνέντευξη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.