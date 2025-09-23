Η Κομισιόν ετοιμάζει “Drone Wall” για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Η Ευρώπη φιλοδοξεί να δώσει τη δική της απάντηση στη συνεχή παραβίαση του εναέριου χώρου των κρατών της από drones.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Τρίτη πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall». Πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή ενισχύεται από τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Μιλώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ τόνισε πως υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία: Ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

Θυμίζουμε ότι το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία άνοιξε μόλις το πρωί της Τρίτης αφού είχε διακόψει την λειτουργία του για σχεδόν τέσσερις ώρες έπειτα από εντοπισμό drones.

Παράλληλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανεστάλη και η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο στη Νορβηγία εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.

Ωστόσο, ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά στις 3:22 π.μ.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να διαπιστώσει τι είδους drones είναι αυτά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υποδιευθυντής της Αστυνομίας της Κοπεγχάγης, Γιάκομπ Χάνσεν. «Τα drones εξαφανίστηκαν και δεν έχουμε καταφέρει να κατασχέσουμε κανένα», πρόσθεσε.

Ο Χάνσεν είπε ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας θα συνεργαστούν για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Τις προηγούμενες ημέρες παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drone κατήγγειλε η Εσθονία ενώ το ίδιο συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα με την Πολωνία και τη Ρουμανία.