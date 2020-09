Μπάιντεν: Η ατάκα "Θα σκάσεις άνθρωπέ μου;" στον Τραμπ έγινε μπλούζα

Το πρώτο Προεδρικό debate ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ ήταν ένα σόου προσβολών μεταξύ των υποψηφίων Προέδρων, μία τηλεμαχία, όπου δεν κατάφεραν να τηρηθούν οι κανόνες ψύχραιμου διαλόγου και ευγενικής συζήτησης.

Ο Τζο Μπάιντεν κάποια από τις πολλές φορές που τον διέκοψε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Τραμπ με την ανοχή του συντονιστή του debate, δεν κράτησε την ψυχραιμία του και αναφώνησε: "Θα σκάσεις, άνθρωπέ μου;"

Περιττό να πούμε πόσο γρήγορα έγινε viral η "έκκληση" του Τζο Μπάιντεν στον Πρόεδρο. Σίγουρα υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να το ξεστομίσει αυτό, όπως παραδέχτηκε μέχρι και η προηγούμενη υποψήφια Πρόεδρος των Δημοκρατικών, Χίλαρι Κλίντον.

Στην πραγματικότητα, έγινε τόσο viral, που η εκστρατεία του Μπάιντεν άρχισε να πουλάει μπλουζάκια "Will You Shut Up, Man" πριν καν τελειώσει το debate.

Παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα ποσά των πωλήσεων, είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι το μπλουζάκι θα είναι ένα από τα best-seller της καμπάνιας του υποψήφιου Δημοκρατικού. Κοστίζει 30 δολάρια και κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει το αγαπημένο ρούχο των απανταχού Αντι-τραμπικών.

Μπλούζα που λέει "Πλήρωσα πιο πολλούς φόρους από τον Ντόναλντ Τραμπ". SCREENSHOT: STORE.JOEBIDEN.COM

Η ατάκα "Θα σκάσεις άνθρωπέ μου" που έγινε μπλούζα SCREENSHOT: STORE.JOEBIDEN.COM





