Μπαρ στο Ντάλας έβγαλε το All I want for Christmas από το jukebox και γνώρισε την οργή του κόσμου

Kοντοζυγώνει ο μήνας της Μαράια Κάρεϊ που κυκλοφορεί ευρύτερα στον πλανήτη, ως αυτός των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σε όλον τον πλανήτη, το Δεκέμβριο ακούγεται η φωνή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και συνθέτριας να λέει ότι το μόνο που θέλει από τα Χριστούγεννα είσαι εσύ, από το Δεκέμβριο του 1994. Από τότε μέχρι σήμερα, ο συνθέτης Walter Afanasieff που έγραψε μαζί με την Κάρεϊ το τραγούδι σε 15 λεπτά, βγάζει από αυτό το ποσό των 600.000 δολαρίων το χρόνο. Όσο για την ερμηνεύτρια είχε πάρει από δικαιώματα, περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια έως το 2017 -and counting.

Παραδοσιακά, το All I want for Christmas είναι το τραγούδι με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε όλες τις σχετικές πλατφόρμες. Χαρακτηριστικά, είναι το τραγούδι με τα περισσότερα -πληρωμένα- downloads στην ιστορία τους το μήνα Δεκέμβριο -με 3.6 εκατομμύρια. Ειρήσθω εν παρόδω, η Κάρεϊ έχει γίνει η μόνη που βρέθηκε στην κορυφή των charts διαφόρων χωρών του πλανήτη (από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τη μισή Ευρώπης -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες.

Γιατί όμως, σας τα λέμε όλα αυτά. Το σαββατοκύριακο του Halloween, το Stoneleigh P, μπαρ που βρίσκεται στο Ντάλας αποφάσισε να ανακοινώσει στο κοινό του πως το All I want for Christmas δεν θα υπάρχει, ως επιλογή στο jukebox πριν την 1η Δεκεμβρίου. Ειδοποιούσε και ότι από την ημέρα που θα μπει στο jukebox δεν θα ακούγεται περισσότερες από μια φορές, κάθε βράδυ.

Η φωτογραφία του σημειώματος αναρτήθηκε στο Twitter και σχολιάστηκε από πλήθος ανθρώπων. Πολλοί έγραψαν πως το συγκεκριμένο μπαρ κάνει πόλεμο στα Χριστούγεννα, με την Κάρεϊ να τοποθετείται ως εξής.

Δεν σταμάτησε εκεί. Τη Δευτέρα 1/11 πόσταρε βίντεο με την ίδια να έχει μπει στο πνεύμα των γιορτών και σχόλιο 'Ready? Let's go”. Τη μουσική υπόκρουση τη φαντάζεσαι. Η τζένεραλ μάνατζερ του μπαρ στο Ντάλας χρειάστηκε να διευκρινίσει πως δεν μισεί τις γιορτές, όπως δεν μισεί και την Κάρεϊ “απλά το τραγούδι ακούγεται πολύ συχνά, κάθε βράδυ και το προσωπικό δεν αντέχει άλλο”. Ομολογουμένως, μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, ο πελάτης θα έχει και σε αυτήν την περίπτωση δίκιο, με την Κάρεϊ να αναλαμβάνει την έναρξη της περιόδου της.

