Νέα τουρκική NAVTEX: Ξαναβγαίνει το Oruc Reis για έρευνες βόρεια της Κύπρου

Κλιμακώνει ξανά η Τουρκία την ένταση σε Κύπρο και ανατολική Μεσόγειο. Λίγη ώρα μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για τις νέες σεισμικές έρευνες του Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο οι Τούρκου εξέδωσαν NAVTEX με την οποία η Άγκυρα έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τουρκικό ερευνητικό έχει αναβαθμιστεί και η εμβέλεια των καλωδίων του σχεδόν έχει διπλασίαστεί από τα σχεδόν 2,5 χιλιόμετρα σε 4 χιλιόμετρα.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

TURNHOS N/W : 0896/22

36 43.22 N – 031 07.42 E

36 48.70 N – 031 13.95 E

36 47.70 N – 031 20.45 E

36 45.55 N – 031 22.75 E

36 42.80 N – 031 32.02 E

36 38.38 N – 031 39.85 E

36 35.18 N – 031 48.32 E

36 32.25 N – 031 58.57 E

36 31.15 N – 031 59.12 E

36 31.43 N – 032 00.77 E

35 57.83 N – 032 28.27 E

35 43.90 N – 032 06.47 E

36 02.78 N – 031 49.88 E

35 55.90 N – 031 39.28 E

36 18.10 N – 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.

