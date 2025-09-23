Νέα Ζηλανδία: Ένοχη για τους θανάτους των παιδιών της η “δολοφόνος με τις βαλίτσες”

Αντιμέτωπη με την μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης βρίσκεται η μητέρα από την Νέα Ζηλανδία που σκότωσε τα παιδιά της και έβαλε τα πτώματά τους σε βαλίτσες.

Η μητέρα που κατηγορούνταν πως σκότωσε τα παιδιά της και έκρυψε τα πτώματα σε βαλίτσες, στην πολύκροτη υπόθεση γνωστή ως οι «δολοφονίες με τις βαλίτσες» στη Νέα Ζηλανδία, κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο στο Όκλαντ.

Τα σώματα της Yuna Jo και της Minu Jo, που πέθαναν σε ηλικίες οκτώ και έξι ετών αντίστοιχα, βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες που αγοράστηκαν σε δημοπρασία στο Όκλαντ τον Αύγουστο του 2022. Οι αρχές εκτιμούσαν ότι τα παιδιά είχαν πεθάνει τρία έως τέσσερα χρόνια πριν ανακαλυφθούν οι σοροί τους.

Η 45χρονη Hakyung Lee – πολίτης Νέας Ζηλανδίας με καταγωγή από τη Νότια Κορέα – εκδόθηκε από τη χώρα της το 2022, μετά από αστυνομική έρευνα που την ταυτοποίησε ως μητέρα των δύο νεκρών παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης δίκης, η Lee καθόταν ανάμεσα σε διερμηνέα και φύλακα με το κεφάλι σκυφτό και τα μαλλιά της να καλύπτουν το πρόσωπό της.

Η Lee παραδέχτηκε ότι έδωσε στα παιδιά της αντικαταθλιπτικά (νορτριπτυλίνη), τοποθέτησε τα σώματά τους στις βαλίτσες και τις έβαλε σε αποθηκευτικό χώρο, αλλά υποστήριξε ότι δεν είναι ένοχη για δολοφονία λόγω ψυχικής διαταραχής, προκληθείσας από καταθλιπτικό επεισόδιο μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο το 2017.

Οι ένορκοι την έκρινε ένοχη μετά από μόλις δύο ώρες διαβούλευσης.

Η Lee αντιμετωπίζει τώρα μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο μη αναστολής δέκα ετών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας.

Ο δικηγόρος Chris Wilkinson-Smith είχε ζητήσει από τους ενόρκους να την κρίνει αθώα: «Ήταν μια φυσιολογική μητέρα και μετά κάτι πήγε πολύ στραβά… έκανε κάτι που ποτέ δεν θα σκεφτόταν να κάνει. Δεν θα έβλαπτε ποτέ τα παιδιά της, πολύ δε περισσότερο να τα σκοτώσει».

Αντίθετα, η εισαγγελέας Natalie Walker υποστήριξε ότι οι πράξεις της Lee ήταν υπολογισμένες «για να απαλλαγεί από το βάρος της ανατροφής τους».

Η Lee έκρυψε τα πτώματα των παιδιών της, άλλαξε το όνομά της και μετακόμισε στην Κορέα, είπε η Walker.

«Αυτό δείχνει πως δεν ήταν μια αλτρουιστική πράξη μητέρας που έχασε το μυαλό της και πίστευε ότι έκανε το σωστό ηθικά. Ήταν ακριβώς το αντίθετο».