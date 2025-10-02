Νέες απεργίες στη Γαλλία – Υπό πίεση ο Λεκορνού

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους της Γαλλίας διαμαρτύρονται για τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό και τη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα.

Χιλιάδες άνθρωποι θα βγουν ξανά σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας – μετά την πανεθνική απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου – μετά από κάλεσμα συνδικάτων, με σκοπό να ασκήσουν πίεση στον νέο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνού, ώστε να επανεξετάσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να σκεφτεί μια μορφή φορολόγησης της περιουσίας των πλουσίων.

Ο Λεκορνού δεν έχει ακόμα σχηματίσει νέα κυβέρνηση μετά τον διορισμό του στις 9 Σεπτεμβρίου, εν μέσω πολιτικής κρίσης, όταν ο προκάτοχός του, Φρανσουά Μπαϊρού, εκδιώχθηκε λόγω των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό. Η πρωτοφανής καθυστέρηση του Λεκορνού στην ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου έχει εξοργίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα, που εκφράζουν ανησυχίες για τις περικοπές και την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου διαδηλωτών συμμετείχαν στην απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου. Σήμερα, όπως αναφέρει ο Guardian, έχουν προγραμματιστεί περίπου 240 πορείες σε πόλεις και κωμοπόλεις ενώ σχεδόν 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία.

Ο Λεκορνού, στενός σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να μιλήσει στο κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και να ανακοινώσει τη νέα κυβέρνηση τις προσεχείς ημέρες.

Άμεση προτεραιότητά του είναι να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό του 2026. Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα για τη μορφή που θα πάρει και για το πώς θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο. Η κεντρώα ομάδα του Μακρόν δεν διαθέτει πλειοψηφία και πιθανότατα θα χρειαστεί κάποια μορφή υποστήριξης από το δεξιό Les Républicains και τους Σοσιαλιστές για να περάσει ο προϋπολογισμός.

Στην πρώτη του συνέντευξη σε εφημερίδα, στη Le Parisien την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λεκορνού απέκλεισε τη δημιουργία νέου φόρου ή την αναστολή της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, που ζητούσαν οι Σοσιαλιστές.

Ο Λεκορνού δήλωσε ότι στοχεύει σε έλλειμμα προϋπολογισμού περίπου 4,7% του ΑΕΠ το 2026, ελαφρώς διαφορετικό από το στόχο του Μπαϊρού για 4,6%.

Απέκλεισε, επίσης, την πρόταση του οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, που υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές, για φορολόγηση 2% της περιουσίας του 0,01% των πλουσιότερων στη Γαλλία στον προϋπολογισμό του 2026. Οι Σοσιαλιστές, που ζητούν τη φορολόγηση περιουσίας των πλουσίων ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη του προϋπολογισμού, θα συναντηθούν με τον Λεκορνού για νέες συνομιλίες την Παρασκευή.