Νεκρός στα 21 του γνωστός Αμερικανός ράπερ - Κατέρρευσε στο αεροδρόμιο

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών άφησε ο ταλαντούχος ράπερ Juice Wrld ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Σικάγο.

Σύμφωνα με το TMZ, η πτήση του νεαρού καλλιτέχνη από την Καλιφόρνια προσγειώθηκε στο Σικάγο νωρίς το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) και, βάσει μαρτυριών, μετά την αποβίβαση έπαθε κρίση ενώ παρπατούσε. Οι αρχές ασφαλείας είπαν ότι αιμορραγούσε από το στόμα όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες ενώ είχε τις αισθήσεις του όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, δεν άντεξε και λίγη ώρα αργότερα ξεψύχησε. Τα αίτια του θανάτου του 21χρονου, που είχε συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Travis Scott, είναι μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστα.

Ο Juice Wrld έγινε γνωστός το 2018, όταν το καλοκαίρι εκείνου του έτους το τραγούδι του Lucid Dreams ανέβηκε στο νούμερο 2 των τσαρτς. Επιτυχία ήταν και το All Girls Are the Same.